Ne jenjava interesovanje građana za upis prava svojine na nepokretnosti po novom Zakonu o posebnim uslovima. Na većini punktova širom Srbije i dalje je veliki broj naših sugrađana koji su došli da upišu svoje kuće i stanove na svoje ime i konačno budu svoj na svome.

Za samo prva četiri dana, prema zvaničnim informacijama, broj prijava premašio je 100.000 što samo potvrđuje koliko je legalizacija važna građanima.

Prema rečima predsednika Vučića, najveći procenat kada je legalizacija kuća u pitanju ostvaren je u Nišu.

Ekipa Kurira posetila je više prijavnih mesta i sudeći prema reakcijama građana mnogi su jedva dočekali da reše ovaj, za njih do ponedeljka 8. decembra, gotovo nerešiv problem. Među prisutnima najviše je bilo najstarijih sugrađana koji su požurili na punkotve za prijavu kako bi, kako je rekla Anđa Obradović koju smo zatekli u opštini Zemun, problem legalizacije završila pre nego što umre.

- Ja sam udovica, muž mi je umro, deca su u inostranstvu i ostalo je na meni da ja to uradim. Bojala sam se da ću umreti, a neću napraviti ništa, da neću dočekati ovaj dan. Konačno mi se ispunila želja da budem svoj na svome, da ovaj problem ne ostavljam svojoj deci koja su u inostranstvu - rekla je Anđa koja nije krila emocije dok je čekala da legalizuje svoju kuću u Batajnici.

Foto: T. Ilić

Slične scene zatekli smo i u opštini Palilula gde je vremešna Stanka Đorđević sa Karaburme došla da kao svoju upiše kuću koju su ona i njen pokojni suprug kupili još davne 1995. godine. Decenijama je pokušavala da je legalizuje, ali nije mogla zbog placa na kome se nekretnina nalazi koji se vodio na prethodnog vlasnika.

- Iskreno, prošla sam pakao tokom više od 10 godina, nisam verovala da ću ikad rešiti ovaj problem. Ali, ova nova procedura mi je ulila nadu da ću konačno posle 30 godina biti svoj na svome, da mogu deci da ostavim kuću da imaju od roditelja - kazala je ona.

Podsećamo, prvog dana legalizacije građane je na prijavnim punktovima u Zemunu posetila i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević koja je podsetila sugrađane da prijava traje 60 dana i da nema razloga za žurbu.

Foto: Kurir

Kao najveću prednost nove procedure Mihailo Jovanović, nekadašnji kapetan trgovačke mornarice, naveo je činjenicu da građani više ne moraju da obijaju razne pragove i idu od šaltera do šaltera.

- Deset godina sam pokušavao da legalizujem kuću u kojoj sam živeo tri decenije, ali je to bio vrlo komplikovan proces. Trebalo je pripremiti brojna dokumenta od projektne dokumentacije do raznih dozvola, što je trajalo dugo i bilo skupo. Da ne pričam o šetnji od šaltera do šaltera, a čitav taj proces je trajao 10 godina. I sad ću konačno posle 30 godina rešiti problem i biti svoj na svome. Iskreno da vam kažem svanulo mi je - istakao je gospodin Jovanović.

Jovan Novković, koji ima kuću na Galenici, više od dve decenije pokušavao je da legalizuje svoju nekretninu, ali bez uspeha sve do 8. decembra.

- Konačno imam priliku da završim ovaj za mene izuzetno važan posao. Prvi put sam prijavu za upis prava svojine na kuću podneo 2003. pa 2015. 2016. i eto konačno ću sad dobiti taj papir da je moja kuća zaista i moja - kazao je Jovan koji nije krio sreću što će konačno biti svoj na svome.

Prema rečima ministarke Sofronijević prijava traje dva meseca, potom sledi mesec dana period za žalbe nakon čega će građani elektronskim putem dobiti potvrde o vlasništvu nad nekretninom. Za samu prijavu potrebna je lična karta i neki dokument koji dokazuje vlasništvo nad nekretninom. Najstariji građani mogu da računaju i na pomoć na samim punktovima ili u poštama ukoliko ne razumeju nešto iz obrasca, a prijave se mogu popuniti i poslati i elektronskim putem kroz aplikaciju.

Podsećamo, cena legalizacije zavisi od samog mesta, lokacije nekretnine, ali i broja stanovnika.

Primeri za porodične kuće i stanove Mesto (br. stanovnika) Naknada

Beograd od 100€ do 1000€

mesto sa više od 100.000 stanovnika od 100€ do 500€

mesto od 50.000 do 100.000 stanovnika od 100€ do 300€

mesto sa manje od 50.000 stanovnika 100€