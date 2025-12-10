Slušaj vest

Drugog dana upisa prava svojine na nepokretnosti patrola Kurira posetila je Glavnu poštu i opštinu Palilula, koja je najveća opština u Beogradu, gde su građani upisivali svoje kuće i stanove po novim Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti.

Stanka Đorđević sa Karaburme došla je u opštinu Palilula kako bi kao svoju upisala kuću koju su ona i njen pokojni suprug kupili još 1995. godine. Kako kaže već decenija pokušava da reši ovaj problem, prošla je pakao, a kući do sad nije mogla da upiše kao svoju zbog placa na kome se nekretnina nalazi.

- Kada smo pokojni suprug i ja kupili kuću, kao ni mnogi drugi ljudi u to vreme nismo plac od prethodnog vlasnika preneli na naše ime u katastru zbog čega nismo mogli da upišemo ni kuću na svoje ime. Suprug mi je preminuo 2005. i ja sam kao naslednik, nakon što su se moj sin i ćerka tokom ostavinskog procesa odrekli imovine u moju korist, pokrenula postupak legalizacije. Kad je krenula prva legalizacija podnela sam sve papire, nekretninu smo kupili pošteno i po zakonu, kuća je građane sa dozvolom, ali je i tu bilo odstupanja prethodnog vlasnika što je dodatno zakomplikovalo stvar - ispričala je Stanka.

Problemi su se nizali jedan za drugim i kao da to nije bilo dovoljno njen komšija je polagao pravo na isto zemljište zbog čega je Stanka pokrenula sudski postupak koji je i dobila.

- Iskreno, prošla sam pakao tokom 10 godina i više. U jednom trenutku više nisam znala šta da radim, izgubila sam nadu da ću ikad rešiti ovaj problem. Ali, ova nova procedura mi je ulila nadu da ću konačno posle 30 godina biti svoj na svome, da mogu deci da ostavim kuću da imaju od roditelja. Ja imam dom, niko me ne dira, ali želim da za života rešim problem vlasništa da moja deca sutra nemaju problema. Dosta je bilo što sam se ja napatila, ne želim da i oni prolaze kroz slične probleme - iskrena je bila Stanka i dodala da se nada da će ovo biti kraj njenih mukama sa kućom.

Na šalterima je najviše starijih građana i penzinera koji ističu da konačno mogu da reše problem oko svojih nekretnina koji mnoge tišti već decenijama. Mihailo Jovanović, rođeni Beograđanin, danas penzioner a nekad kapetan trgovačke mornarice ističe za Kurir da je više puta pokušavao da legalizuje svoju kuću u kojoj je živeo 30 godina. Nekretninu je podigao uz pomoć kredita u tadašnjoj Beobanci.

- Pokušavao sam i ranije da rešim problem oko kuće, ali je to bio vrlo komplikovan proces. Trebalo je pripremiti brojna dokumenta od projektne dokumentacije do raznih dozvola, što je trajalo jako dugo i bilo je jako skupo. Da ne pričam o šetnji od šaltera do šaltera, i čitav taj proces je trajao 10 godina. I sad ću konačno posle 30 godina rešiti ovaj problem i biti svoj na svome. Iskreno da vam kažem svanulo mi je - istakao je gospodin Jovanović.

Kako priznaju mnogi naši sugrađani navikli su na birokratiju i šetnju od šaltera do šaltera, pa su sad prijatno iznenađeni što mogu brzo i jednostavno da upišu svoje nepokretnosti.

U Glavnoj pošti već imaju uigran sistem i službenicu koja na licu mesta pomaže najstarijim sugrađanima da se snađu sa potrebnom dokumentacijom.

- Zadovoljan sam organizacijom u pošti i sačekao sam svega 40 minuta. Priložio sam potrebnu dokumentaciju koja je odgovarala onome što se traži, a sam postupak je bio gotov za pet, šest minuta. Legalizovao sam kuću u Pančevu koja je u mom vlasništvu od 2005. Nisam ranije ni pokušavao da je upišem na svoje ime, sad je ispala dobra prilika da uknjižim parcelu i kući i konačno rešim taj problem - rekao je Branko Davidović sa Karaburme.

Miroslav Đurik je došao da donese papire za legalizaciju kuće u Višnjičkoj banji.

- To je nasledstvo moje supruge. Ovo je prvi put da pokušavamo da uknjižimo tu kuću. Ranije nije bilo vremena, deca, život znate kako to ide. Sad su zaista olakšali i pojednostavili sam postupak, pa smo odlučili da rešimo problem sa tom kućom. Naravno, treba malo vremena da se sistem uhoda, ali biće ok. Sama legalizacija će nam značiti da znamo na čemu smo i da možemo da raspolažemo sa tom nekretninom - kazao je Miroslav.

Zorica Stojkovski rodom je iz Severne Makedonije, ali se udala i preselila u Višnjicu gde je sa suprugoma napravila kuću.

- Radila sam ceo život kao čistačica u školi, sad sam penzioner. Moj muž i ja smo puno radili, svaki dinar koji smo zaradili ulagali smo u kuću, deca su nam trpela zbog toga. Problem je sa placem koji pripada mom svekru, a koji je država konfiskovala posle Drugog svetskog rata, ali ništa nije bilo napismemo. Muž i ja smo napravili baš lepu kuću, ali nismo mogli da je upišemo na naše ime. Više puta sam pokušavala, pisali smo elaborate kako su tražili, i sad mi izgleda neverovatno da je dovoljno dva papira da to završim. To je moja kuća, ja sam je napravila i nadam se da ćemo sad konačno da rešimo problem oko upisa vlasništva i da budemo svoj na svome - rekla je Zorica.

Mnogi sugrađani s kojima smo razgovarali priznaju da im sve ovo izgleda nestvarno posebno oni koji su decenijama ranije bezuspešno obilazili brojne šaltere i pokušavali da upišu kuće i stanove na svoje ime.

Podsećamo, prijavljivanje u skladu sa zakonom traje 60 dana, a još 30 dana je predviđeno za žalbe, tako da građani imaju sasvim dovoljno vremena da prijave svoje nekretnine. Kako je rekla ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević građanima su potrebna samo dva dokumenta - lična karta i neki dokument koji je osnov sticanja prava na pomenutu nekretninu kako bi konačno bili upisani kao vlasnici svojih kuća i stanova.