"Mislila sam umreću, a neću dočekati ovaj dan", ovim emotivnim rečima sa očima punim suza obratila se ekipi Kurira Anđa Obradović iz Batajnice koja je strpljivo čekala u opštini Zemun da posle više decenija konačno svoju kuću upiša na svoje ime.

Novim Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti Anđa, ali i stotine hiljada građana Srbije dobili su priliku da svoje stanove i kuće zavedu pod svojim imenom.

Kako nam je ispričala Anđa ona je godinama bezuspešno pokušavala da uradi legalizaciju i kuću upiše na svoje ime što joj je bila velika želja.

- Ja sam udovica, muž mi je umro, deca su u inostranstvu i ostalo je na meni da ja to uradim. Bojala sam se da ću umreti, a neću napraviti ništa, da neću dočekati ovaj dan. Emotivna sam, suze mi same idu... verujte nije lako. Tu kuću smo suprug i ja gradili, više puta sam pokušavala nakon smrti muža da je upišem na sebe, ali nije moglo. Nisam odustajala i eto konačno mi se želja ispunila da budem svoj na svome, da ovaj problem ne ostavljam svojoj deci. Tako sam uzbuđena nema reči - iskrena je bila Anđa.

Iako je u poznim godinama nije joj problem da čeka, a od zaposlenih u opštini Zemun dobila je stolicu na kojoj je sedela kako bi joj bilo lakše. Pored nje u zemunskoj opštini mahom su bili stariji ljudi, penzioneri koji su najrevnosniji kada je u pitanju ispunjavanje obaveza prema državi.

Svaki čovek je zapravo jedna priča, jedna sudbina i svi imaju samo jednu želju da konačno svoje kuće i stanove zavedu pod svojim imenom.

Da su mnogi jedva dočakli ovaj dan posle više decenija čekanja potvrđuju i reči ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević koja je razgovarala sa građanima u opštini, ali i u Glavnoj pošti u Zemunu gde se takođe primaju prijave.

- Prva prijava registrovana je u 4.10 elektronskim putem. Interesovanje građana je ogromno, a prijave su stizale takvom brzinom da je sistem u jednom trenutku poslao upozorenje. Moram da naglasim da građani nemaju razloga za žurbu, sve ćemo stići - kazala je ministarka.

Foto: Boba NIkolić

Ali, kako se čini građanima koji su strpljivo čekali svoj red gužva nije smetala. Mnogi od njih su jedva dočekali da osvane 8. decembar, pa su pohitali da prijave svoje nepokretnosti. Jedan od njih je i Jovan Novković koji ima kuću na Galenici.

- Mnogo mi znači što konačno imam priliku da završim ovaj za mene izuzetno važan posao. Prvi put sam prijavu za upis prava svojine na kuću podneo 2003. pa 2015. 2016. i eto konačno ću sad dobiti taj papir da je moja kuća zaista i moja - kazao je Jovan.

Foto: Boba NIkolić

Dobrivoje Matić trenutno živi u Borči, a u Zemun je došao sa suprugom koja ima stan u na ovoj opštini da reše problem sa prijavom nepokretnosti.

- Imali smo veliki stan koji smo prodali i kupili dva manja na dve različite lokacije. Zgrade nisu legalizovane, a mi iako smo vlasnici stana i redovno plaćamo porez, nismo mogli da ih upišemo na svoje ime. Mislio sam da će investitor morati da podnese zahtev za celu zgradu, ali ispostavilo se da može to da uradi svaki vlasnik stana pojedinačno. Jutros sam negde posle osam otišao i bukvalno za pet minuta završio sve u opštini Palilila za stan koji imamo u Borču. Doneo sam kupoprodajni ugovor i ličnu kartu, iskreno bio sam prijatno iznenađen brzinom i efikasnošću. Odmah smo došli u Zemun da i žena završi papire za stan koji ima ovde, malo je gužva ali završićemo i to - kazao je Dobrivoje.

Foto: Boba NIkolić

Zemunka Marijana Čolić došla je sa majkom kako bi upisale dva stana i lokal.

- Tata je ostavio stanove i lokal meni i majci što je i potvrđeno u ostavinskoj raspravi nakon njegove smrti, ali do danas nismo mogli da ih upišemo na svoje ime. To što će se i zvanično kroz papire potvrditi vlasništvo na ovim nekretninama meni lično mnogo znači. Moći ću da podignem hipoteku, ako mi ne daj bože zatreba, da moja deca mogu da naslede stan ili da ga prodaju jednog dana ako to budu želeli. Sada ću lakše raspolagati sa sopstvenom imovinom - kazala je Marijana.

Ministarka Sofronijević se zahvalila građanima što su prvog dana prijavljivanja krenuli da iskoriste svoje pravo, ali im je poručila je da nemaju potrebe za žurbom.

- Prijavljivanje, u skladu sa zakonom, traje 60 dana, a još 30 dana je predviđeno za žalbe, tako da do 5. marta svi imaju mogućnost da, bez žurbe, pripreme dokumentaciju, dođu i prijave svoju nepokretnost. Na šalterima su im potrebna samo dva dokumenta, lična karta i neki osnov sticanja. Videla sam i rešenja o dodeli zemljišta, videla sam dokumente o kupovini, dakle, jedna široka lepeza svih dokaza - rekla je ministarka.

Foto: Boba Nikolić

Na pitanje Kurira šta će biti sa onim građanima koji zbog bolesti ili nepokretnosti ne mogu da dođu u opštinu, poštu ili bilo koji drugi punk za prijavljivanje, ministarka je objasnila da će biti dovoljno da pozovu svoju opštinu i obaveste ih, a oni će organizovati ostalo.

- Ukoliko bude trebalo organizovaćemo mobilnu ekipu koja će posetiti teško bolesne ili nepokretne građane kako bi i oni imali mogućnost da prijave svoje nekretnine. Niko neće biti uskraćen za pomoć i svoje pravo - poručila je ministarka Sofronijević.

U kompletan proces uključila se JP Pošta Srbije i prema rečima direktora Zorana Anđelkovića oko 30 odsto ukupno obrađenih podataka prvog dana došlo upravo kroz pošte širom Srbije.

- Prijava nepokretnosti moguća je u 586 pošta širom Srbije, a angažovano je oko 2.500 službenika pošte. Ukoliko se ukaže potreba mi ćemo taj broj uvećati - poručio je direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković.