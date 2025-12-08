Slušaj vest

Građani će zahteve moći da podnose do 5. februara. Prijava se obavlja elektronski putem platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, preko portala e-Uprava, kao i lično u uslužnim centrima lokalne samouprave.

Opština Prijepolje obezbedila je dva punkta – u prostoru nekadašnje Dečje zaštite u centru grada i u mesnoj zajednici Brodarevo. Već od ranih jutarnjih sati formirale su se gužve, što pokazuje koliko je građanima važno da konačno urede svoj imovinsko-pravni status.

Među prvima koji je podneo zahtev bio je Prijepoljac Sulejman Bukvić, kome ovaj postupak predstavlja veliko olakšanje.

- Ovo je dan koji sam dugo čekao. Četrnaest godina sam na istom placu, imam dva objekta i pomoćnu garažu, ali ništa nije bilo legalizovano. Mnogo mi znači što konačno mogu da rešim sve papire, najviše zbog dece, jer sam svakome ostavio svoj deo. Drago mi je da sam to dočekao u svojim godinama. Hvala državi i opštini što su omogućile da se ovaj posao konačno završi - rekao je Bukvić za RINU.

Foto: RINA

Nakon obilaska punkta u nekadašnjoj Dečjoj zaštiti, predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić poručio je da je odziv građana najbolji dokaz da je novi zakon bio preko potreban.

- Prema jutrošnjim gužvama vidimo da su ljudi dugo čekali ovu mogućnost. Svi žele da reše svoju imovinu i zato smo otvorili dva mesta za prijavu. Ako bude potrebno, uključićemo još zaposlenih kako bismo pomogli svima. Molimo građane za strpljenje - vremena ima dovoljno, a naši timovi su spremni da odgovore na svako pitanje - rekao je Popadić.

Građani Prijepolja ističu da su zadovoljni što se legalizacija napokon sprovodi kroz jednostavniju proceduru i jasne korake.