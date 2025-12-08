Slušaj vest

Pojedini gradovi ih dodeljuju i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, kao i osobama sa invaliditetom. Iznosi se kreću od 30 evra pa sve do čak 600 evra, koliko i ove godine iznosi božićnica u Umagu.

Sva četiri velika grada – Zagreb, Split, Osijek i Rijeka – isplaćuju božićnice. U Zagrebu će božićnicu dobiti više od 32.000 korisnika novčanih naknada, a iznos po korisniku iznosi 100 evra.

Različiti iznosi

Za isplatu božićnica penzionerima i socijalno ugroženima Osijek je izdvojio rekordnih 628.000 evra. Povećani su i iznos božićnice i gornja granica penzije za ostvarivanje prava – do 520 evra. U zavisnosti od visine penzije, božićnice iznose 60, 80 i 120 evra.

Split će i ove godine isplaćivati božićnice u nekoliko kategorija. Pravo imaju penzioneri sa primanjima do 332 evra koji su korisnici podrške u okviru projekta „Moj zlatni Split“. Penzioneri sa prihodima do 119,45 evra dobijaju 170 evra, oni sa prihodima od 119,46 do 199,08 evra dobijaju 120 evra, dok će penzioneri sa prihodima od 199,09 do 332 evra dobiti 100 evra.

Božićnicu od 170 evra dobiće i njegovatelji, dok će korisnicima ličnog inkluzivnog dodatka koji uz državnu pomoć primaju i gradsku naknadu biti isplaćeno 80 evra. Isti iznos namenjen je i korisnicima garantovane minimalne naknade, kao i socijalno ugroženim učenicima i studentima koji primaju gradske stipendije i pomoći.

Visina božićenice zavisi od visine penzije

U Rijeci božićnica za penzionere sa penzijom nižom od 460 evra, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i građane starije od 65 godina bez ličnih primanja iznosi 130 evra. Za penzionere sa penzijom višom od 460 evra iz domaćinstava sa niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina, božićnica iznosi 100 evra.

Turistički gradovi „široke ruke“

U Velikoj Gorici božićnica će iznositi od 40 do 120 evra, a dobiće je penzioneri, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe sa invaliditetom. Procena je da će je primiti više od 10.000 ljudi. Najviši iznos od 120 evra dobiće penzioneri sa penzijom do 270 evra, dok će najmanjih 40 evra dobiti oni sa penzijama od 480,01 do 750 evra. Božićnicu od 120 evra dobiće i korisnici nacionalne naknade za starije, čiji mesečni iznos naknade iznosi 154,50 evra.

Rekorder po visini božićnice i ove godine je Umag, čiji budžet za 2026. iznosi rekordnih 60 miliona evra. Njegovi penzioneri i svi ostali građani s mesečnim prihodima do 200 evra dobiće po 600 evra.

Velikodušan je i Mali Lošinj: penzioneri sa penzijom do 265 evra dobiće po 300 evra, dok će oni sa višim penzijama dobiti 50 evra.

Poreč će isplatiti božićnicu od 111,49 evra penzionerima starijim od 65 godina, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i građanima koji nisu u penziji i nemaju nikakva primanja.

Grad Hvar povećao je sredstva za božićnice. Pravo na 80 evra (prošle godine 70 evra) imaju penzioneri sa penzijom manjom od 840 evra mesečno. Prošle godine Hvar je isplatio 951 božićnicu.

Zagrebački prsten i Dalmatinska zagora

Među gradovima u zagrebačkom prstenu, Samobor isplaćuje božićnice penzionerima, osobama sa invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima i korisnicima nacionalne naknade. Građani sa primanjima do 250 evra dobiće 85 evra, oni sa primanjima od 250,01 do 325 evra dobiće 60 evra, a oni s prihodima od 325,01 do 400 evra dobiće 45 evra.

Dugo Selo isplatiće božićnicu od 50 evra penzionerima čija novembarska primanja ne prelaze 600 evra, kao i korisnicima nacionalne naknade za starije.

Zaprešić dodeljuje jedinstvenu božićnicu od 40 evra svim penzionerima, bez obzira na visinu penzije.

U Dalmatinskoj zagori, Imotski isplaćuje božićnicu od 70 evra penzionerima sa penzijom do 500 evra. Pre dve godine takvih korisnika bilo je 730.

Sinj je povećao i božićnice i prihodne cenzuse. Pravo imaju penzioneri sa primanjima do 450 evra, nezaposleni, hrvatski branitelji, korisnici nacionalne naknade, njegovatelji i roditelji-negovatelji, kao i osobe starije od 65 godina bez primanja.

Najviša božićnica u Sinju iznosi 150 evra i namenjena je penzionerima sa penzijom do 200 evra. Oni sa penzijom od 200 do 300 evra dobiće 100 evra, dok će penzioneri sa penzijom od 300 do 450 evra dobiti 70 evra.

Božićnicu od 150 evra dobiće i osobe starije od 65 godina bez primanja, korisnici nacionalne naknade, roditelji-negovatelji, njegovatelji, nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje.

Sve nezaposlene osobe u Sinju dobiće božićnicu od 70 evra.

Vrlika dodeljuje božićnicu od 50 evra penzionerima sa penzijom do 500 evra zajedno sa zaštitnim dodatkom, korisnicima nacionalne naknade za starije, garantovane minimalne naknade i osobama starijim od 65 godina bez ikakvih primanja.

I opštine prate primere gradova

Božićnice isplaćuju i mnogi drugi gradovi — Varaždin, Krapina, Bjelovar, Čazma, Vrbovec, Đakovo, Beli Manastir, Opuzen, Makarska, Vis i Supetar.

Grad Vis dodeljuje po 50 evra penzionerima sa penzijom do 500 evra, korisnicima garantovane minimalne naknade, drugim korisnicima socijalne zaštite, kao i svim nezaposlenim osobama sa područja grada.

Isti iznos isplaćuje i Supetar penzionerima sa penzijom do 500 evra, osobama starijim od 65 godina bez penzije, nezaposlenim braniteljima i onkološkim bolesnicima.

Od opština, Marija Bistrica dodeljuje 70 evra penzionerima sa penzijom do 350 evra, dok oni sa penzijom od 351 do 400 evra dobijaju 50 evra. Pravo imaju i korisnici garantovane minimalne naknade i roditelji-negovatelji.

Opština Antunovac daje božićnicu svim penzionerima starijim od 55 godina s primanjima do 600 evra. Oni sa prihodima do 300 evra dobiće 50 evra, a oni sa prihodima od 300,01 do 600 evra dobiće 40 evra.

Božićnicu od 50 evra isplaćuju i opštine Poličnik i Kali — Poličnik penzionerima sa penzijom do 670 evra i korisnicima nacionalne i minimalne naknade, a Kali penzionerima i korisnicima nacionalne naknade za starije.