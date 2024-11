Tradicionalno u Hrvatskoj penzioneri za Božić dobijaju božićnice, odnosno iznos u novcu koji se razlikuje og grada do grada, a razlikuju se i limiti penzija do kojih građani imaju pravo na ovu pomoć.

I ove godine, Biograd na Moru je postavio najveći dohodovni cenzus do sada. Tamo će božićnice dobiti i penzioneri sa penzijama do 700 evra. Za penzije od 400 do 700 evra božićnica je 50 evra, za one sa nižom penzijom 100, a za najmanju 150 evra.

S druge strane, Zagreb, najveći grad sa najvećim budžetom, penzionere "časti" sa 50 evra, i to samo one sa penzijom do 238 evra. Što se tiče ostalih velikih gradova, u Osijeku će božićnice biti između 40 i 80 evra, u Splitu od 80 do 170, u Rijeci 100 evra, a u Zadru 50 evra, ali samo za one sa penzijama do 200 evra.