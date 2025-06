Jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima izlaz na Jadran , nudi solidne uslove, more i sunce – ali po znatno nižim cenama od popularnih destinacija.

Za tri obroka dnevno i poneko piće, potrebno je odvojiti oko 15 do 20 evra dnevno , što znači da će hrana za sedam dana koštati oko 105 do 140 evra.

Lokalni prevoz, taksi ili gradski autobusi, ne prelaze 20 do 30 evra ukupno. Ako poželite da iznajmite čamac, kajak ili bicikl, budite spremni da izdvojite dodatnih 70 do 100 evra.

To znači da je moguće letovati punih sedam dana uz more, i to uz obroke i razonodu, po ceni nižoj od prosečne mesečne plate u Srbiji.