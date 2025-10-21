Slušaj vest

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će danas preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec septembar.

- Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21.10.2025.godine. Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u sredu 22.10. 2025. godine - saopštila je NSZ.