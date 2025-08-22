Slušaj vest

Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će danas preko Banke Poštanska štedionica početi isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec jul 2025. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 22. avgusta, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 23. avgusta 2025. godine.

