Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) isplaćuje naknade za nezaposlene za jul 2025. godine.
Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će danas preko Banke Poštanska štedionica početi isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec jul 2025. godine.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 22. avgusta, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 23. avgusta 2025. godine.
