Mašina za pranje ljudi - atrakcija ovogodišnje Svetske izložbe Ekspo u Osaki, ide u prodaju u , saopštio je danas proizvođač, kompanija Sajens.

Portparolka te kompanije Sačiko Maekura je rekla za AFP da mašina, razvijana još od 1970-ih godina, kada je prototip bio izložen na Ekspu, takođe u Osaki, "čisti ne samo telo, već i dušu" i da prati puls i drugo reagovanje korisnika dok ga pere.

Mašina je prostrana bela kapsula sa providnim poklopcem u koju se legne. Mašina korisnika ne pere, već ga zapravo 15 minuta tušira nežnim mlazevima odozgo i jačom cirkulacijom vode s mehurićima na dnu, gde je dopola uronjen, a sve vreme svira muzika i prikazuju se smirujuće slike.

"Pošto deo privlačnosti ove mašine leži u njenoj retkosti, planiramo da proizvedemo samo oko pedeset komada", naglasila je portparolka Maekura.

Japanski mediji su preneli da će prodajna cena biti 60 miliona jena (332.000 evra).

Jedan hotel u Osaki je već kupio prvu mašinu i sprema se da pranje nudi svojim gostima, dodala je portparolka.

Mašinu je tražio i jedan američki hotelski lanac, te je kompanija proizvođača koja ima 80 zaposlenih, odlučila da pokrene proizvodnju.

Među ostalim kupcima je Jamada Denki, veliki japanski prodavac potrošačke elektronike, koji namerava da je koristi kako bi privukao kupce u svoje prodavnice.