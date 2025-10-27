Slušaj vest

U EXPO 2027 Plejgraundu, u okviru Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, danas je obeležena nacionalna kampanja "Čitaj za čovečanstvo", koju je pokrenula kompanija EHRO 2027 d.o.o. Beograd sa ciljem da podstakne razvoj kulture čitanja i istovremeno ukaže na vezu između znanja, kreativnosti i odgovornosti prema životnoj sredini.

Događaju su prisustvovali ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković, direktor kompanije EHRO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, saradnici projekta Ekspo 2027, predstavnici diplomatskog kora i brojne ličnosti iz kulturnog i obrazovnog života Srbije.

Inspirisana Međunarodnim beogradskim sajmom knjiga i idejom da čitanje menja i čoveka i svet, kampanja podseća na čitanje kao jedan od temelja razvoja društva i poziva građane da ličnim primerom doprinesu opštem dobru, jer će za svakih 27 sati provedenih uz knjigu biti posađeno jedno drvo u budućem Ekspo parku, trajnom nasleđu specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Ovom inicijativom, koja se istovremeno odvija u više gradova Srbije, „Čitaj za čovečanstvo“ dobija nacionalni karakter i poziva građane širom zemlje da svojim čitanjem direktno doprinesu zelenijoj budućnosti.

Danilo Jerinić, direktor kompanije EHRO 2027 d.o.o. Beograd, istakao je da ova kampanja ima za cilj da podseti društvo na suštinsku vrednost čitanja u doba ubrzanih digitalnih promena:

- Posebno mi je zadovoljstvo što je Plejgraund imao čast da bude mesto okupljanja oko ove inicijative, da u svetu koji se neprestano menja i u kome se naša pažnja brzo pomera na nešto novo bude mesto podsećanja na vrednost istrajnosti, posvećenosti, susreta oko zajedničke težnje ka znanju, što je ujedno i misija predstojećeg Ekspa 2027. Kampanja ‘Čitaj za čovečanstvo’ nosi jednostavnu, ali snažnu poruku – svaka pročitana stranica doprinosi rastu našeg društva i ostavlja vidljiv trag: jedno drvo više - izjavio je Jerinić i dodao:

- Za svakih 27 kolektivnih sati čitanja biće zasađeno jedno drvo u budućem Ekspo parku, čime zajednički čin čitanja postaje konkretan doprinos zelenijoj budućnosti. Svako od nas drži u rukama jednu knjigu, ali zajedno držimo jedan ceo park. Čitajmo za čovečanstvo, jer svaka pročitana reč ostavlja koren koji raste - izjavio je Jerinić.

Danilo Jerinić Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

On je podsetio da će posetioci i čitaoci, uz zvanični program u narednim danima od 12 do 20 časova, imati priliku da čitaju knjige iz legata velikana srpske kulture i nauke poput Mihaila Petrovića Alasa i Ružice Sokić, da prisustvuju brojnim predavanjima i prezentacijama izuzetno vrednih i raritetnih knjiga, poput monumentalne knjige "China Illustrata" – jednog od najznačajnijih evropskih dela 17. veka o Kini, kao i da poslednjeg dana čuju više o iluminaciji Miroslavljevog jevanđelja.

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković istakao je da bi bez obzira na proces digitalizacije i razvoj tehnologije knjige i čitanje trebalo da budu naša svakodnevica.

- Čitanje je važno i predstavlja sastavni deo procesa kvalitetnog obrazovanja. Ministarstvo prosvete podržava svaku inicijativu koja je usmerena na isticanje značaja knjige i pisane reči. Ova kampanja je dobrodošla, jer pokreće kreativnost, inspiriše i pokreće na akciju. Naime, kampanja ‘Čitaj za čovečanstvo’ nije samo poziv da se vratimo knjizi, već i prilika da se kroz ekološku komponentu ovog projekta podigne svest o značaju očuvanja sveta u kojem živimo - rekao je Stanković.

On je ukazao da je jedan od ciljeva obrazovanja i razvijanje svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine i ekološke etike.

Dejan Vuk Stanković Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

- Ovi sadržaji već se obrađuju u školama kroz različite predmete i nastavne i vanastavne aktivnosti. Cilj našeg obrazovno-vaspitnog sistema je da osposobi učenike da efikasno i kritički koriste naučna i tehnološka znanja, ali i da budu odgovorni prema životnoj sredini, a na taj način i prema svom životu i životu drugih - naveo je Stanković.

Ministar je rekao da Ministarstvo prosvete želi da u saradnji sa kompanijom EXPO 2027 d.o.o. Beograd promoviše vrednosti čitanja, dijaloga i kreativnosti, jer upravo te vrednosti čine temelj svake moderne zajednice. Takođe je ocenio i da projekat Ekspo 2027 stavlja Srbiju na mapu sveta u kulturnom i svakom drugom smislu.

Kampanja „Čitaj za čovečanstvo“ deo je šireg programa priprema za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd, čije će trajno nasleđe činiti Ekspo park, zelena oaza posvećena inovacijama, kulturi i održivom razvoju. Simboličnim spajanjem čitanja i sadnje drveća, ova inicijativa postavlja pitanje koliko smo kao društvo spremni da negujemo navike koje zahtevaju vreme, pažnju i posvećenost u eri brzog digitalnog sveta u kojoj čitanje postaje sve veći izazov.

Kompanija EHRO 2027 d.o.o. Beograd poziva ljubitelje pisane reči da tokom Sajma knjiga posete Ekspo 2027 Plejgraund, za koji je ulaz besplatan, i da, čitajući izuzetna dela domaće i svetske književnosti, svojim primerom daju doprinos inicijativi. Kao što je tema Ekspa 2027 "Igraj za čovečanstvo", ova inicijativa nas poziva da čitamo za čovečanstvo, ostavljajući iza sebe nove korene života i znanja.