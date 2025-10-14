Slušaj vest

Beograd je izabran za domaćina prvog "Džajteks" sajma u jugoistočnoj Evropi, koji će 2027. godine biti održan u okviru specijalizovane izložbe "Ekspo". Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je za RTS da su pregovori trajali godinu dana i da Srbija raspolaže najmodernijom infrastrukturom, spremnom da podnese organizaciju tako velikog događaja.

Iz Dubaija, sa najvećeg tehnološkog sajma na svetu, gde se predstavlja i Srbija, stiže vest da će se u Beogradu održati "Džajteks" sajam, potvrdio je za RTS predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Čadež je istakao da je specijalizovana izložba "Ekspo 2027" poslužila kao odskočna daska za dobijanje organizacije ovog prestižnog događaja, zahvaljujući modernoj infrastrukturi i jednom od najsavremenijih sajamskih prostora na svetu.

"Srbija je u poslednjih deset godina značajno napredovala u IT sektoru. Izvoz je dostigao pet milijardi dolara, imamo snažnu bazu inženjera i razvijene kompanije – ne samo startapove, već i velike sisteme koji se predstavljaju u Dubaiju", naglasio je Čadež.

Dodaje da Srbija na svom štandu na najvećem tehnološkom sajmu u Dubaiju predstavlja 50 kompanija, od kojih su 22 startapi.

"Srbija postaje jedna od retkih tačaka na mapi sveta prepoznatih kao centar vrhunskih tehnologija, ali i kao mesto susreta sa kompanijama iz Kine, Australije, Amerike i Evrope", zaključio je Čadež.

Prvog dana sajma, srpske tehnološke kompanije potpisale su sporazume o saradnji sa južnokorejskim investitorima.