Pod sloganom „Za biznis bez granica“, prva regionalna Addiko SME Akademija uspešno je završena u organizaciji Addiko Bank Srbija, Addiko Bank Banja Luka, Addiko Bank Sarajevo i Addiko Bank Crna Gora , uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i Alphabet Group. Završetkom prvog regionalnog izdanja, Addiko grupacija je još jednom snažno potvrdila svoju posvećenost misiji da kroz kontinuirano ulaganje u znanje podiže konkurentnost regiona i aktivno doprinosi jačanju ekonomija zemalja u kojima posluje.

Addiko SME Akademija održana je četvrtu godinu zaredom, sa ciljem da kao neprofitni edukativni program pruži odgovore na stvarne izazove malih i srednjih preduzeća, od nasleđivanja porodičnih biznisa, preko strateškog rasta, do regionalnog i globalnog širenja. Ove godine okupila je preduzetnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, sa ciljem međusobnog umrežavanja, sticanja praktičnih znanja i razvojnih veština neophodnih za unapređenje poslovanja. Polaznici su kroz interaktivne radionice radili sa prepoznatim edukatorima, razvijali liderske sposobnosti i razmenjivali iskustva sa kolegama iz regiona.

U okviru obeležavanja završetka Akademije održan je i svečani događaj u hotelu Hyatt, koji je okupio poslovne i medijske partnere, kao i polaznike programa , kojima su uručeni sertifikati za uspešno završenu Addiko SME Akademiju i stečeno znanje.

„Izuzetno smo ponosni na uspeh ovogodišnje Addiko SME Akademije i na snažnu saradnju sa našim partnerima, zahvaljujući kojoj smo realizovali prvo regionalno izdanje projekta. Ova inicijativa ponovo je pokazala koliko je važno kontinuirano ulagati u edukaciju i prepoznati stvarne potrebe SME sektora, kao nosećeg stuba naših ekonomija. Addiko će, i dalje, dosledno nastaviti svoju misiju da kroz podršku i povezivanje ohrabruje preduzetnike da se regionalno umrežavaju, razvijaju i grade održive biznise, čime direktno doprinosimo jačanju konkurentnosti celog regiona i stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve” rekao je Srđan Kondić, Predsednik izvršnog odbora i CEO Addiko Bank Srbija.

„Regionalna Adiko SME Akademija predstavlja značajnu prekretnicu u našim zajedničkim naporima da ojačamo mala i srednja preduzeća širom Zapadnog Balkana. Tokom godina, EBRD i Adikko banka su radili ruku pod ruku kako bi obezbedili ne samo finansiranje već i znanje i veštine koje su preduzećima potrebne za napredak. Ovogodišnja akademija je okupila 62 mala i srednja preduzeća iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koja predstavljaju skoro 4.000 zaposlenih, kako bi učili, delili iskustva i gradili mreže preko granica. Kombinovanjem finansijske podrške sa obrazovanjem, stvaramo jači ekosistem MSP – onaj koji podstiče inovacije, pokreće održivi rast i gradi dugoročnu otpornost. Kada se finansiranje susreće sa znanjem, rezultat je prilika za sve. Čestitamo svim učesnicima i radujemo se nastavku zajedničkog rada na jačanju produktivnosti i konkurentnosti MSP širom regiona,“ istakao je Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan.

Ovogodišnje intenzivne radionice održane su na Jahorini i Zlatiboru, gde su polaznici tokom dva meseca stekli primenljiva znanja ključna za unapređenje svakodnevnog poslovanja. Posebnu inspiraciju pružio im je nekadašnji srpski reprezentativac Vanja Grbić, koji je kao gostujući predavač sa učesnicima podelio svoju „formulu šampionskog duha“, ohrabrivši ih da svoje ambicije uokvire regionalnim, ali i globalnim horizontima.

Verujemo da će Addiko SME Akademija iz godine u godinu nastaviti da širi svoju mrežu, okuplja sve veći broj preduzetnika i ostane ključna platforma za kreiranje novih generacija lidera malih i srednjih biznisa, doprinoseći tako misiji da saradnjom gradi snažniji, povezaniji i ekonomski konkurentniji region.