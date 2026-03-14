Najmanje prinadležnosti imaju nekadašnji poljoprivrednici i zanatlije, dok najveće penzije od 230.145 dinara mesečno prima 72 penzionera.

Poslednjih godina penzioneri u Srbiji imaju razlog za zadovoljstvo. Njihova primanja iz godine u godinu su sve veća. Tokom 12 meseci imaju više povećanja kako kroz redovno usklađivanje penzija i zarada, ali i vanredna povećanja. Međutim, ono što primećuju naši najstariji sugrađani jeste da povećanja, iako procentualno ista za sve, ne donose isto para na račun za sve.

Nejednakost penzija

Penzioneri sa najmanjim primanjima u skladu sa njihovim penzijama dobijaju i najmanja povećanja. Ali, sada je tome došao kraj.

Kako je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić brine ga nejednakost, odnosno sve veće razlike između bogatih i siromašnih što se vidi i po penzijama. On je najavio da će država pomoći penzionerima sa najmanjim primanjima, ali ne na štetu onih koji već imaju veće penzije koje su zaradili.

On je naglasio da želi da pronađe način da pomogne onima sa penzijama ispod 45.000 dinara. Da li će to biti kroz dodatno davanje upravo onim najstarijim sugrađanima kojima je pomoć najpotrebnija ili na neki drug način Vučić nije precizirao.

Prema podacima iz PIO fonda prosečna penzija u januaru 2026. nakon povećanja od 12, 2 odsto u decembru prošle godine, iznosi 56.843 dinara.

Najniža zakonska penzija, nakon poslednjih usklađivanja sada iznosi 31.092 dinara za penzionere iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti, dok je najniža poljoprivredna penzija oko 24.443 dinara. Uprkos korekcijama najnižu penziju u Srbiji prima više od 300.000 penzionera. Najviše je poljoprivrednih penzionera, ali i bivših zaposlenih sa niskim zaradama ili nepunim radnim stažom.

Banje i paketi pomoći U 2025. godini izdvojeno je 1,4 milijarde dinara i sredstva su utrošena za desetodnevni oporavak 22.000 penzionera u banjama, za preko 94.000 paketa solidarne pomoći namenjenih upravo korisnicima sa najnižim primanjima koje je obuhvatilo više hiljada korisnika.

Ko prima najviše penzije

Na drugom kraju tabele nalaze penzioneri sa najvišim primanjima. Prema podacima Fonda PIO, svega 72 osobe u Srbiji ostvaruju maksimalnu penziju od 230.145 dinara mesečno, dok penzije veće od 100.000 dinara prima oko 5,2 odsto penzionera. Prostom matematikom je jasno da je razlika između najniže i najviše penzije u Srbiji gotovo 200.000 dinara.

Ovi podaci ukazuju na izražene razlike između najnižih i najviših penzija, ali i na duboke socijalne nejednakosti unutar penzionog sistema. Iako bi visina penzije, barem u teoriji, trebalo da zavisi od dužine radnog staža i visine uplata doprinosa, zakon propisuje jasna ograničenja. Zakon o PIO predviđa da lični koeficijent za obračun penzije ne može biti viši od 3,8, dok se u obzir uzima najviše 45 godina staža.

Zbog toga je najviša penzija zakonski ograničena i, prema članu 78. Zakona o PIO, ne može preći 286.368,57 dinara mesečno, bez obzira na visinu uplata tokom radnog veka. Ova ograničenja Fond PIO objašnjava potrebom da se očuva održivost i stabilnost penzijskog sistema, dok kritičari i deo korisnika upozoravaju da takav model ne uvažava u potpunosti individualne doprinose i realna očekivanja onih koji su decenijama uplaćivali najviše iznose.

Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine ističe da velika razlika u penzijama proističe u velikima razlika u zaradama koje su čak i veće nego kad su u pitanju prinadležnosti najstarijih sugrađana.

- Ako se penzije određuju u skladu sa zaradama i usklađuju sa rastom plata onda je normalno da postoje velike razlike u visini penzija. Velika razlika između najniže i najviše penzije proističe iz zarade. Nema tu velike mudrosti. Nema drugog načina da se penzije odrede u skladu sa zakonom nego na osnovu zarada i tako se radi svuda u svetu. Visina penzije proizilazi iz visine zarade i tako treba i da bude - rekao je Nenadić.

Podsećamo, prema podacima PIO fonda u Srbiji ima oko 1,66 miliona korisnika penzija.