Slušaj vest

Kupci koji poslednjih dana posećuju Maksi prodavnice mogli su da zapaze da se u ponudi, uključujući i artikle na akciji, nalazi limun koji se izgledom i osobinama razlikuje od onoga na koji su navikli.

Pažnju potrošača privukli su krupni plodovi, veći čak i od pomorandže, kao i njihov specifičan izgled. Zbog toga su se mnogi zapitali odakle potiče ovo neobično voće.

Iz kompanije Delez navode da, iako na prvi pogled može delovati neobično, ovaj limun poseduje karakteristike koje su tipične za sortu i uslove uzgoja iz kojih dolazi.

Kako objašnjavaju, limun koji se trenutno prodaje u njihovim radnjama poreklom je iz Španije i pripada sorti Verna.

Ovu sortu odlikuju nešto deblja kora i zeleni tragovi na krajevima ploda, što je, prema navodima kompanije, potpuno prirodna karakteristika Verna limuna.

- Potrošači su možda primetili i da je limun trenutno krupnijeg kalibra. Razlog su vremenski uslovi u zemlji porekla. Zbog njih su ove sezone dominantno dostupni veći plodovi, pa pojedini limunovi imaju i više od 330 grama - navode u pisanom odgovoru iz Deleza za Forbes Srbija.

Novi kontingent stiže iz Južne Afrike

U Delezu ističu da je u pitanju standardan i zdravstveno ispravan proizvod, čiji izgled i osobine odgovaraju sorti i uslovima uzgoja tokom ove godine.

Takođe navode da je reč o privremenom rešenju do pristizanja novih količina limuna iz Južne Afrike.

- Nakon toga će kupcima ponovo biti dostupan limun standardne veličine na koju su navikli. To se očekuje do kraja sledeće nedelje - dodaju.

Srbija se već godinama ubraja među najveće uvoznike južnog voća u regionu, a među citrusima se najviše uvoze pomorandže i limun.

Najveće količine limuna u Srbiju prethodnih godina stizale su iz Turske, Argentine, Španije i Grčke.

Verna limun

Na internet stranici jednog španskog proizvođača opisuje se sorta Verna kao limun intenzivno žute boje, sa debljom korom u odnosu na Fino limun i karakterističnim izduženim oblikom sa šiljatim krajevima. Navodi se i da ova sorta gotovo da nema semenki, uglavnom tri do četiri po plodu, kao i da se odlikuje nižim nivoom kiselosti. Deblja kora, prema tim informacijama, doprinosi dužoj svežini i trajnosti ploda.

Verna je autohtona španska sorta, jedinstvena u svetu, koja se zajedno sa sortom Fino smatra jednom od najkvalitetnijih sorti limuna u Španiji.