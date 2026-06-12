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Iako zvanični početak letnje turističke sezone tek predstoji, visoke temperature već su dovele veliki broj posetilaca na crnogorsko primorje. Za turiste koji tek planiraju letovanje, sada je pravo vreme za uštedu, jer na pojedinim plažama ležaljke još uvek mogu da se koriste potpuno besplatno.

Ležaljke uz konzumaciju pića

Na određenim lokacijama duž crnogorske obale gosti trenutno ne plaćaju korišćenje ležaljki, ali pod uslovom da naruče piće.

Kako se cena piva kreće između 4,20 i 4,60 evra, ovakav aranžman predstavlja značajnu uštedu za prosečnog turistu.

Istovremeno, cene hrane za sada nisu menjane u odnosu na prošlu godinu, pa je za večeru za dve osobe potrebno izdvojiti oko 35 evra.

Cene se dupliraju

Međutim, ovakve pogodnosti neće biti dostupne još dugo. Ugostitelji i zakupci plaža već najavljuju značajna poskupljenja čim počne vrhunac sezone. Tokom jula će na mnogim plažama cena kompleta koji uključuje dve ležaljke i suncobran biti i do dva puta viša.

Novi cenovnik koji stupa na snagu od jula izgledaće ovako:

Prvi red do mora: trenutnih 15 evra biće povećano na 25 evra.

Drugi red: cena sa sadašnjih 10 evra raste na 20 evra. Zašto cene rastu

Zakupci plaža, poput Steva Zenovića, objašnjavaju da su trenutne cene "predsezonske", a da se sa dolaskom najvećeg priliva gostiju krajem juna i tokom jula tarife usklađuju sa ogromnom potražnjom.

Dok su cene u restoranima za sada stabilne, usluge na plažama će biti najveći udar na džep turista ovog leta. Zato je savet onima koji žele da prođu jeftinije da iskoriste junski period, dok se sunce i more još uvek mogu dobiti "na poklon" uz jedno piće.