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Sunce i prijatne temperature već su izmamile prve grupe turista na crnogorsko primorje. I dok jedni tek planiraju svoj godišnji odmor, drugi već uživaju u suncu, moru i prvim letnjim danima na crnogorskoj obali. Na plažama se čuju različiti jezici, a mi smo proverili kakva je atmosfera na samom početku sezone.

Šta kažu turisti?

- Dolazim iz Australije. Veoma je lepo. Došao sam zbog kajt surfinga, i ostaću još tri dana - kaže jedan turista.

- Ležaljke su veoma skupe na Velikoj plaži. Treba poređenje da naprave političari – u Turskoj ili u Španiji za 30 evra mogu da uzmu pansion, znam jer sam živeo tamo - smatra drugi gost.

Kakve su cene na plažama?

Pitali smo zakupce koliko će novca turisti, ali i domaći gosti ovog leta morati da izdvoje za boravak na plaži.

- Cene će biti kao i prošle godine. Inflacija je ogromna, pa ne smemo ni dizati cene. Set ležaljki je 12 evra, a 25 evra je baldahin. - Arti Redža, zakupac plaže.

Njegov kolega Halil Truma dao je okvirnu cenu:

- Što se tiče suncobrana sa dve ležaljke, ove godine će da bude 18 evra, kao i prošle godine. Kao zakupci plaža još nismo imali sastanak o tome, ali mi ćemo morati da nađemo neku minimalnu cenu. Biće otprilike oko 20 evra, dok će za kompletan užitak na plaži za jednu ili dve osobe biti potrebno oko 60 evra.

Problemi sa prilazima

- Infrastruktura je glavni problem kod nas. Gostima koji dolaze najviše smeta put do nas i do naših plaža, kao i nedostatak parkinga i zelenila. Što se tiče samog privatnog sektora, plaže jesu na vrhunskom nivou - objašnjava Halil Truma.

Uspeh sezone zavisiće od više faktora, saglasni su sagovornici, koji poručuju da goste dočekuju sa nestrpljenjem.