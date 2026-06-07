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Sunce i prijatne temperature već su izmamile prve grupe turista na crnogorsko primorje.

I dok jedni tek planiraju svoj godišnji odmor, drugi već uživaju u suncu, moru i prvim letnjim danima na crnogorskoj obali. Na plažama se čuju različiti jezici, a evo kakva je atmosfera na samom početku sezone.

"Dolazim iz Australije. Veoma je lepo. Došao sam zbog kajt surfinga, i ostaću još tri dana", kaže jedan turista.

"Ležaljke su veoma skupe na Velikoj plaži. Treba poređenje da naprave političari, u Turskoj ili u Španiji za 30 evra mogu da uzmu pansion, znam jer sam živeo tamo", kaže drugi turista.

Foto: Rtcg.me

Zakupci odgovaraju koliko će novca turisti ali i domaći gosti ovog leta morati da izdvoje za boravak na plaži.

"Cene će biti kao i prošle godine, inflacija je ogromna, pa ne smemo ni dizati cene. Set ležaljki je 12 evra, a 25 baldahin", kaže zakupac plaže Arti Redža.

"Što se tiče suncobrana s dve ležaljke, ove godine će da bude 18 evra, kao i prošle godine. Kao zakupci plaža još nismo imali sastanak o tome, ali mi ćemo morati da nađemo neku minimalnu cenu, biće otprilike oko 20 evra, a za jednu ili dve osobe biće potrebno oko 60 evra za uživanje na plaži", ističe Halil Truma, zakupac plaže.

Nadaju se boljoj sezoni od prethodne a optimisti su i u Morskom dobru, koji očekuju i veće prihode od zakupa plaža.

"Oko 32 miliona će JPMD prihodovati ove godine od ustupanja morskog dobra. Najbolje će pokazati odluku o fer tenderu to da ćemo za samo četiri godine imati 120 miliona u državnoj kasi nego da se tender odvijao po pravilima iz 2019. godine", kaže direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj.

Foto: Rtcg.me

Zakupci međutim imaju i zamerke.

"Infrastrukutra je glavni problem kod nas, gostima koji dolaze, to je put do nas, do naših plaža, nedostatak parkinga, zelenila, što se tiče privatnog sektora, plaže jesu na nivou", kaže Halil Truma.

"Uglavnom obalnu infrastrukturu uređuje JP Morsko dobro. Nije ni čudo što je percepcija prije 2020. bila negativna jer rapsolažete najvažnijim resursom, a ulaganja su bila minimalna. Sad je potpuno drugačija situacija, raspolažemo sa mnogo više sredstava koja možemo da uložimo u obalnu infrastrukturu", dodaje Mikijelj.