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Predsednik FIFA Đani Infantino obavestio je članice FIFA da je Svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zaradilo 15 milijardi dolara.

Procene FIFA bile su da će od Mundijala prihodovati 11 milijardi, ali one su znatno nadmašane. Pored toga, zarada koju je ostvarilo prethodno Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. gotovo je duplirana, jer se u Kataru prihodovalo 7,6 milijardi dolara.

- Ovo je bio sportski događaj s najvećom posećenošću. Najvećom u svim sportovima. Nadmašili smo sve prethodne - rekao je američki predsednik Donald Tramp.

Najveća zarada na kartama

Najveći izvori prihoda bili su smeštaj i prodaja karata, preko pet milijardi dolara je zarađeno kroz taj aspekt. Prvi put su prihodi iz ovog segmenta nadmašili novac koji je FIFA zaradila od televizijskih prava (TV prava).

Tokom ovogodišnjeg Mundijala korišćen je novi sistem za prodaju karata - dinamični (dynamic pricing), gde su se cene menjale prema interesovanju. Pored toga, na sekundarnom tržištu, FIFA je prihodovala po 15 odsto od prodavca i 15 odsto od kupca.

Poseta utakmicama od 6,6 miliona gledalaca nadmašila je zbir poseta prethodna dva Mundijala koja su ugostila 6,4 miliona ljudi. Mundijal 2026. nadmašio je i rekord u dosadašnjoj poseti, koji je držao turnir u Americi 1994. kada je bilo 3,5 miliona ljudi.

TV prostor za veću zaradu

FIFA je pomeranjem Svetskog prvenstva u Kataru 2022. u zimski termin dovela sebe u problem jer joj je pretila tužba od američkog Foks njuza. To je krovna fudbalska organizacija ispeglala tako što je bez tendera dodelila TV prava za ovogodišnji Mundijal Foksu. Američka televizija je tako dobila prava za engleski jezik po istoj ceni od 485 miliona dolara, koju je platila i za Katar iako je na ovom Mundijalu bilo 40 utakmica više.

Za naredni Mundijal 2030. za TV prava se pored Foksa interesuju i ESPN i NBC. Pominje se da je i striming platforma Netfliks ušla u pregovore s FIFA, oni su već kupili prava za Svetsko prvenstva u fudbalu za žene 2027. i 2031. godine.