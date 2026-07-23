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Ovu odluku Komisija je donela pošto je utvrdila da je američki tehnološki gigant zloupotrebio svoj dominantni položaj favorizovanjem sopstvenih usluga na pretraživaču i ograničavanjem preusmeravanja korisnika na jeftinije opcije van prodavnice Gugl plej.

Prva kazna, u iznosu od 460 miliona evra, odnosi se na spornu praksu u kojoj je Gugl u rezultatima pretrage davao istaknutije mesto, napredne filtere i vizuelnu prednost sopstvenim servisima za kupovinu, hotele, transport i sportske rezultate u odnosu na konkurentske usluge trećih strana.

Druga kazna od 430 miliona evra izrečena je zbog sprečavanja programera aplikacija da besplatno informišu korisnike o jeftinijim ponudama i alternativnim kanalima kupovine izvan platforme Gugl plej, pri čemu su i naknade koje je Gugl naplaćivao ocenjene kao prekomerne i protivne zakonodavstvu Evropske unije.

Pored finansijskih sankcija, Komisija je obavezala Gugl da u potpunosti obustavi sporne prakse i primeni mere koje će obezbediti ravnopravan i nediskriminatoran tretman svih servisa na pretraživaču, kao i tehničku i ugovornu slobodu programerima da promovišu svoje ponude i sklapaju ugovore sa korisnicima van zvanične prodavnice aplikacija.

Gugl ima rok od 60 dana da u potpunosti uskladi svoje poslovanje sa odlukama Evropske komisije, a u suprotnom se suočava sa rizikom izricanja dodatnih kazni koje mogu da iznose i do pet odsto njegovog ukupnog svetskog godišnjeg prometa, navodi EK na svojoj veb stranici.