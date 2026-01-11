Slušaj vest

Ako ste u poslednjih nekoliko nedelja primili imejl o nagodbi protiv Googlea i Google Play prodavnice i odmah pomislili da je u pitanju prevara, niste jedini. Međutim, u ovom slučaju reč je o stvarnoj nagodbi. Ako ste između 2016. i 2023. godine kupovali aplikacije ili plaćali unutar njih putem Google Playa, imate pravo na isplatu. Iako se najčešće radi o iznosu od oko dva dolara, ipak je reč o značajnom koraku, piše Bajtbox.

Imejlovi pod nazivom „Notice to Consumers Who Made Payments Through the Google Play Store“ počeli su da stižu korisnicima još u decembru i odnose se na veliku višedržavnu tužbu protiv Googlea. Tužbu su pokrenule sve američke savezne države, Vašington D.C. i nekoliko teritorija, koji su optužili Google za protivtržišne prakse unutar Android ekosistema.

Google pristao na nagodbu

U središtu slučaja nalazi se Google Play Store i obavezni Google Play Billing sistem. Tužioci tvrde da je Google, koristeći svoju dominantnu poziciju, ograničavao konkurenciju u distribuciji aplikacija, prisiljavao programere i korisnike da koriste sopstveni sistem naplate, kao i da je sprečavao razvoj alternativnih metoda plaćanja. Posledica toga, kako se navodi u optužbama, bile su više cene, manji izbor i lošiji uslovi za programere, a posredno i za korisnike. Google je odbacio ove optužbe, ali je na kraju pristao na nagodbu vrednu 700 miliona dolara.

Svi koji su između 16. avgusta 2016. i 30. septembra 2023. godine koristili Google Play Billing za kupovinu aplikacija, uklanjanje oglasa, pretplate ili druge oblike kupovine unutar aplikacija imaju pravo na isplatu. Ako ste ikada platili aplikaciju ili neku „premium“ opciju na Androidu, vrlo je verovatno da ste obuhvaćeni ovom nagodbom.

Ne ide sav novac korisnicima

Iako 700 miliona dolara zvuči impresivno, stvarnost je ipak mnogo prizemnija. Oko 70 miliona ide direktno saveznim državama i teritorijama, dok se preostalih 630 miliona deli među milionima korisnika. Nakon što se odbiju administrativni troškovi i advokatske naknade, jasno je zašto će minimalna isplata po korisniku iznositi dva dolara.

Isplate će biti izvršene putem PayPala ili Venma, koristeći imejl adresu ili broj telefona povezan sa vašim Google Play nalogom. To će se dogoditi automatski nakon što nagodba dobije konačno sudsko odobrenje, što se očekuje 30. aprila 2026. godine. Za korisnike koji nemaju pristup svom Google nalogu ili tim servisima, kasnije će biti omogućeno podnošenje posebnog zahteva. Ako ipak želite da se isključite iz nagodbe i zadržite pravo da samostalno tužite Google, ili želite zvanično da uložite prigovor, to morate učiniti najkasnije do 19. februara 2026. godine.