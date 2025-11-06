Slušaj vest

Džef Bezos je danas gotovo sinonim za uspeh Amazona, ali malo ko zna da bi i bez te kompanije mogao da postane izuzetno bogat, zahvaljujući jednoj jedinoj ranoj investiciji, u Google.

Još davne 1998. godine, samo četiri godine nakon osnivanja Amazona, Bezos je uložio 250.000 dolara u tada nepoznati startap iz Menlo Parka, Google. Njegova investicija bila je deo runde od milion dolara, a šest godina kasnije, kada je kompanija izašla na berzu 2004. godine, vredela je više od 280 miliona dolara.

Impresioniran ljudima, a ne idejom

Zanimljivo je da Bezos nije bio oduševljen samim konceptom pretraživača, već ljudima koji su ga stvorili. Tokom doručka sa Larijem Pejdžom i Sergejem Brinom, tadašnjim doktorantima na Stenfordu, shvatio je da želi da bude deo njihovog projekta.

- Jednostavno sam se zaljubio u Larija i Sergeja - izjavio je kasnije u razgovoru s novinarom Kenom Auletom, autorom knjige Googled: The End of the World as We Know It.

Foto: WorldFoto / Alamy / Alamy / Profimedia

U to vreme, pretraživači kao što su Yahoo! i AltaVista već su dominirali tržištem, dok je Google tek započinjao svoj razvojni put. Ipak, Bezos je uočio njihovu viziju i odlučio da rizikuje.

Strpljenje koje je donelo milijarde

Kada je Bezos uložio u Google, jedna akcija vredela je svega 4 centa. U trenutku izlaska kompanije na berzu, njegov udeo iznosio je 3,3 miliona akcija.

Kao i većina rizičnih ulaganja u ranim fazama, ni ovo nije odmah donelo zaradu, ali se njegovo poverenje u Pejdža i Brina pokazalo izuzetno unosnim.

Iako nije poznato da li Bezos i danas poseduje te akcije, procene pokazuju da bi one danas vredele više od 10 milijardi dolara.

- Ova priča podseća da su ponekad najbolja ulaganja ona u ljude, a ne samo u ideje, kao i da su vizija i strpljenje često vredniji od bilo kog poslovnog plana. Bezos je to dokazao, i to pre nego što je Amazon postao globalni gigant - napisao je Auleta povodom svoje knjige o Google-u.