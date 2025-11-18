Slušaj vest

U intervjuu za BBC rekao je da AI sektor prolazi kroz „izuzetno snažan, ali delimično iracionalan“ investicioni talas, dok vrednost AI kompanija vrtoglavo raste.

- Nijedna firma neće biti pošteđena, uključujući i nas - rekao je Pičai, dodajući da industrija često "pretera" u ovakvim fazama, kao u vreme dot-kom mehura.

Foto: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je Alphabet u dobroj poziciji zahvaljujući sopstvenim čipovima, modelima i ogromnoj bazi podataka, Pičai je priznao da postoje nizovi rizika – od energetskih potreba AI sistema, koji brzo rastu, do mogućeg usporavanja klimatskih ciljeva kompanije.

Govoreći o tržištu rada, Pičai je ocenio da je AI "najdublja tehnologija na kojoj je čovečanstvo radilo" i da će ona promeniti mnoga zanimanja, ali i otvoriti nove prilike. Oni koji se prilagode, kaže, "radiće bolje i biće uspešniji".