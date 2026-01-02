Slušaj vest

Po završetku novogodišnjih praznika, mnogi putnici se vraćaju kućama, pa su gužve na putevima i graničnim prelazima postale uobičajena pojava.

Ipak, na graničnom prelazu Bajakovo u petak oko podneva zabeležena je neobično duga kolona, što je potvrdio i Google Maps.

Veliki deo zastoja izazvao je novi sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije, koji se sada primenjuje na graničnim prelazima.

Prema informacijama Hrvatskog auto-kluba (HAK), kolona na ulazu u Hrvatsku duga je oko dva kilometra. Međutim, jedan od putnika koji se zatekao na granici javio je Jutarnjem listu i poslao fotografiju, naglašavajući da se čeka i znatno duže.

- Ovde na granici je totalni kolaps sistema. Čekam sa srpske strane već dva sata, a još nisam ni ušao u međuprostor između granica - rekao je sagovornik i dodao da su vozači počeli da trube od besa.

- Neke kolone uopšte ne napreduju. HAK kaže da je čekanje oko dva sata, a ja toliko čekam samo da bih izašao iz Srbije. Putujem ovuda više od deset godina i ovako nešto još nisam video.

Šta je Entry/Exit System - EES

Novi sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije primenjuje se na međunarodnim graničnim prelazima, ali i na pograničnim prelazima koji su privremeno određeni za međunarodni saobraćaj Ugovorom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Primena EES-a omogućava automatsko beleženje ličnih podataka, podataka iz putnih isprava, kao i datuma i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja. Sistem takođe evidentira moguće odbijanje ulaska u Hrvatsku ili šengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, odnosno EU, od državljana trećih zemalja prikupljaju se biometrijski podaci, otisci četiri prsta i fotografija lica, uz podatke iz putne isprave. Ti podaci se čuvaju u sistemu i koriste prilikom svakog narednog prelaska granice. Pri budućim ulascima, verifikacija se vrši upoređivanjem uživo snimljene fotografije lica sa postojećim zapisom u sistemu, čime se povećava nivo sigurnosti.

Važno je napomenuti da se EES ne primenjuje na građane Evropske unije, bez obzira na mesto prebivališta.