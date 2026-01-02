Nemačka auto-industrija dobila ozbiljan udarac: Čak 1.000 zaposlenih u strahu
Nemačka automobilska industrija suočava se sa ozbiljnim udarcem.
Dipersdorf Plastik Manufaktoring je primoran da proda kompaniju kako bi se rešio duga od milijardu evra. Neposredno pre Božića, kompanija je bankrotirala. Veliki dobavljač plastičnih komponenti zvanično je podneo zahtev za bankrot sudu u Nirnbergu. Odluka znači da se oko 1.000 zaposlenih sada suočava sa veoma neizvesnom budućnošću.
Ekonomski kolaps je uzrokovan koktelom rastućih cena robe i pada prodaje automobila u Evropi. Bankrot je pogodio tri različite lokacije u Nemačkoj. Sedište u Dipersdorfu u Bavarskoj je najteže pogođeno, sa najmanje 830 ukinutih radnih mesta.
Očekuje se da će podružnice u Saksoniji i Severnoj Rajni-Vestfaliji takođe pretrpeti značajno smanjenje broja radnika. Za sada će se poslovanje nastaviti pod vođstvom stečajnog upravnika.
Velika imena poput Boša i ZF već su najavila i sprovela masovna otpuštanja kako bi uštedela milijarde. Istovremeno, nemačke kompanije se bore protiv jeftinijih konkurenata iz Kine.
Visoki troškovi energije u Nemačkoj otežavaju proizvodnju delova po konkurentnim cenama, što primorava mnoge renomirane kompanije da odustanu.
