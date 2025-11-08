Slušaj vest

Još jedna duga tradicija u Nemačkoj bliži se kraju. Uprkos velikim naporima, vlasnik lanca pekara jednostavno nije bio u stanju da održi svoje filijale.

Ovo je priča o pekari „Seidels Klosterbäckerei“, čiji koreni sežu do 1900. godine u grad Nosen u Saksoniji. Godine 2018, nakon što se bračni par Zajdel penzionisao, pekaru je preuzeo Patrik Šilken (41), koji je preselio glavnu proizvodnju u grad Debeln i proširio posao na druge lokacije, uključujući velike saksonske gradove.

Filijale - dve u Lajpcigu, jedna u Nosenu i jedna u Drezdenu - radile su punim kapacitetom. Šilken se nije mogao žaliti na promet, zapravo, 2024. godina je donela rekordan prihod od 1,43 miliona evra. Ipak, kompanija je poslovala sa gubitkom, a bankrot je postao neizbežan.

Situacija je postala toliko teška da je vlasnik Šulken sam morao svakodnevno da stoji iza pulta i prodaje proizvode.

– Poslednji put sam bio na odmoru 2016. godine – rekao je on nemačkim medijima.

Kako je to moguće sa takvim prometom?

– Sve je išlo dobro do 2022. godine, ali od tada je krenulo nizbrdo. Cene sirovina i energije su se u nekim slučajevima utrostručile, a minimalna plata stalno raste. Na kraju, jednostavno vam ništa ne ostane – sumira Šulken razloge kolapsa.

Uprkos rekordnom prometu u 2024. godini, nedostajalo mu je 20.000 evra samo da isplati svoje zaposlene.

Stečajni upravnik Henri Girbig (50) ističe da ovo nije izolovan slučaj.

– Talas bankrota trenutno jače pogađa male i srednje pekare. Veći lanci mogu mnogo lakše da apsorbuju ove dodatne troškove i prilagode svoje cene – objasnio je on.

Trenutno se aktivno traži investitor koji bi spasao „Seidels Klosterbäckerei“ i njenu dugu tradiciju.

– U pregovorima smo sa potencijalnim investitorom. Sve će biti jasnije u narednim nedeljama – rekao je Girbig.

Sudbina 29 zaposlenih, od kojih je 19 zaposlenih sa punim radnim vremenom, zavisi od ishoda ovih pregovora.