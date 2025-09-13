Slušaj vest

Prošlogodišnja reorganizacija, iako je obuhvatila smanjenje oko 290 radnih mesta i prestanak proizvodnje titanijum-dioksida, nije poboljšala poslovne brojke kompanije osnovane 1878. godine. Sada se mnogi zaposleni ponovo plaše otpuštanja.

Nemački pogoni u bankrotu

Venator grupa, sa sedištem u Velikoj Britaniji, jedna je od vodećih međunarodnih hemijskih kompanija. U Nemačkoj zapošljava oko 700 ljudi u Duizburgu i Krefeld-Irdingenu (Severna Rajna-Vestfalija).

Pogon u Krefeldu je prošle nedelje podneo zahtev za bankrot, a sada je isto učinila i fabrika u Duizburgu. Prema navodima kompanije, tamo se proizvode pigmenti i aditivi koji se koriste u bojama, premazima, kozmetici, plastici i automobilskoj industriji.

Uzroci bankrota

Sara Volf, privremena upravnica, imenovana je za Duizburg, a za Bild je izjavila:

„Glavni uzroci ekonomske krize su, pre svega, masovno povećanje troškova energije i sirovina nakon rata u Ukrajini.“

Pored toga, situaciju je pogoršala zavisnost grupe od njenih internih finansijskih struktura. Početkom septembra, matična kompanija je objavila da više neće obezbeđivati finansiranje za svoje nemačke podružnice. Istovremeno, u Ujedinjenom Kraljevstvu je otvoren stečajni postupak za nekoliko kompanija u grupi Venator.

Šta je sledeće za Venator

Imenovanjem advokata Volf, započeta je strukturirana procena opcija restrukturiranja kompanije. Ona je najavila brze razgovore sa kupcima, dobavljačima, bankama i predstavnicima zaposlenih.

Volf je izjavila: „Naš cilj je da stabilizujemo poslovanje u Duizburgu i razvijemo održivo rešenje za budućnost.“ Poslovanje se za sada nastavlja, a plate zaposlenih pokriva stečajna nadoknada Federalne agencije za zapošljavanje.

Reakcije zaposlenih

Predsednik radničkog saveta Uve Sova pozvao je zaposlene, prema WDR-u, da nastave da rade „bezbedno, motivisano i fokusirano“ kako bi fabrika u Duizburgu ostala atraktivna za potencijalne kupce. „Ako sada zarimo glave u pesak, onda smo izgubili“, rekao je. Fabrika u Duizburgu, dodao je, jedina je u grupi koja je profitabilna.

Prema pisanju lista Rheinische Post, fabrika u Krefeld-Uerdingenu zapošljava oko 410 ljudi. Kompanija je tamo već jednom bankrotirala, 2009. godine. Razlozi koji su tada navedeni, zajedno sa opštom ekonomskom situacijom, bili su rastuće cene energije.

BiznisKurir/Bild

