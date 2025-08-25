Slušaj vest

Ova porodična firma je podnela zahtev za bankrot i traži investitora.

Trgovačka grupa iz Nordhorna u Donjoj Saksoniji ima 39 prodavnica širom Nemačke. Nude sve što je vezano za šivenje: mašine za šivenje, tkanine i dodatke.

Prodaja u radnjama i dve onlajn prodavnice će se za sada nastaviti, međutim, zatvaranje je neizbežno. Oko 130 radnih mesta u Nemačkoj je ugroženo.

Direktorka dr Nina Konjer podnela je zahtev za stečaj "iz ekonomskih razloga". Ona namerava da restrukturira lanac sa svojim ocem i suosnivačem, između ostalih.

Pogođene su obe kompanije u grupi: Hemkon Stoff GmbH i Der Stoff Stoffhandels-GmbH.

- Naš jasan cilj je da sačuvamo što više prodavnica, a samim tim i radnih mesta tokom restrukturiranja - kaže Nina Konjer.

- Uspostavljeno tržišno prisustvo i kvalifikovano osoblje nude strateškim investitorima atraktivnu investicionu priliku - zaključila je ona.