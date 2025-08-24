Slušaj vest

Za dvanaest dana boravka u kući sa bazenom, platili su gotovo 2.500 evra. Međutim, ono što ih je dočekalo bilo je daleko lošije od očekivanog.

Po dolasku početkom juna, još umorni od dugog puta, bili su razočarani stanjem kuće. Lampe su visile, ulazi u objekte su bili opasni, stepenice neupotrebljive, a toaleti i bazen u lošem stanju. Spoljni zidovi bili su prekriveni plesni, a najveće šokantno otkriće bio je korišćeni prezervativ pored kuće.

Zatekli svašta

- Fotografije na sajtu za iznajmljivanje nismo mogli uvećati, pa se nije moglo videti šta je polomljeno, oštećeno ili gde se može povrediti. Fotografije su sigurno bile obrađene u Photoshopu - rekla je Veronika Hermel.

- Nismo mogli to prihvatiti - dodala je.

"Ovako ne sme"

Porodica je odmah kontaktirala agenciju Novasol, ali su navodno naišli na odbijenicu – novac im nije vraćen, a alternativni smeštaj nisu dobili.

Po savetu svog advokata, porodica nije želela da prespava ni jednu noć u apartmanu, jer bi time prihvatili neprihvatljive uslove. Ostali su tako tri sata bez smeštaja dok nisu uspeli da pronađu novu kuću za odmor, koja ih je dodatno koštala 2.600 evra.

Tek nakon što je Novasol suočen s pritužbama, došlo je do pomaka. Agencija je početkom jula nadoknadilatroškove smeštaja i izvinila se porodici.

- Ko bi želeo da odmara u kući gde postoji stalni rizik od povreda? Ovo su stvarni uslovi i ovako ne sme - rekao je Benkel, ističući da je porodica postupila ispravno.