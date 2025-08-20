RAČUN U RESTORANU ZGROZIO TURISTE! Oblio ih hladan znoj kad je konobar došao da naplati - Nisu mogli da veruju da toliko košta
Na društvenoj mreži Redit pojavio se račun iz jednog rovinjskog restorana koji je izazvao burne reakcije.
Autor objave istakao je da obrok "nije bio ništa posebno" i povukao paralelu sa Bečom, navodeći da se ni u srcu austrijske prestonice, pored Stefansdoma, ne plaćaju ovakve sume za piće.
- Zdravo, narode! Sestra mi je otišla u Rovinj na letovanje i poslala mi je cene iz restorana. Šest evra za bocu kole. Jelo nije ni bilo nešto posebno. To se ne plaća ni u Beču pored Stefansdoma. Pre se u Rovinju moglo besplatno parkirati i pešice otići do plaže. Sada se, izgleda, svugde mora plaćati od 1 do 6 evra po satu - napisao je autor.
- Da li je to normalno? - zapitao se autor na kraju svoje objave.
Na računu koji je podelio vidi se da jedna mala kola-kola od pola litre košta 5,5 evra, dok je ledeni čaj koštao 5 evra. Manja pica sa šunkom ili salamom iznosila je 7,5 evra, dok su za veću picu gosti morali da izdvoje čak 15 evra. Porcija ćevapa stajala je 16 evra, a lazanje sa piletinom i povrćem 14 evra.
Ukupno, račun je iznosio 80 evra, što je za mnoge posetioce šokantna cifra.
Objava je pokrenula žustru raspravu o tome da li su ovakve cene primerene i da li Istra, uprkos svojoj popularnosti, rizikuje da odbije deo gostiju koji nisu spremni da za prosečan obrok plate onoliko koliko bi koštao i u najskupljim evropskim metropolama.
- I zato tražiš cenik pre nego što naručiš. Ja ove cene ne bih platio pa da mi je zadnji obrok pre streljanja - bio je samo jedan od komentara.
BiznisKurir/Telegraf Biznis