Na društvenoj mreži Redit pojavio se račun iz jednog rovinjskog restorana koji je izazvao burne reakcije.

Autor objave istakao je da obrok "nije bio ništa posebno" i povukao paralelu sa Bečom, navodeći da se ni u srcu austrijske prestonice, pored Stefansdoma, ne plaćaju ovakve sume za piće.

- Zdravo, narode! Sestra mi je otišla u Rovinj na letovanje i poslala mi je cene iz restorana. Šest evra za bocu kole. Jelo nije ni bilo nešto posebno. To se ne plaća ni u Beču pored Stefansdoma. Pre se u Rovinju moglo besplatno parkirati i pešice otići do plaže. Sada se, izgleda, svugde mora plaćati od 1 do 6 evra po satu - napisao je autor.

- Da li je to normalno? - zapitao se autor na kraju svoje objave.

Na računu koji je podelio vidi se da jedna mala kola-kola od pola litre košta 5,5 evra, dok je ledeni čaj koštao 5 evra. Manja pica sa šunkom ili salamom iznosila je 7,5 evra, dok su za veću picu gosti morali da izdvoje čak 15 evra. Porcija ćevapa stajala je 16 evra, a lazanje sa piletinom i povrćem 14 evra.

Ukupno, račun je iznosio 80 evra, što je za mnoge posetioce šokantna cifra.

Objava je pokrenula žustru raspravu o tome da li su ovakve cene primerene i da li Istra, uprkos svojoj popularnosti, rizikuje da odbije deo gostiju koji nisu spremni da za prosečan obrok plate onoliko koliko bi koštao i u najskupljim evropskim metropolama.

- I zato tražiš cenik pre nego što naručiš. Ja ove cene ne bih platio pa da mi je zadnji obrok pre streljanja - bio je samo jedan od komentara.