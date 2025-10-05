Slušaj vest

Sektor poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sproveo je u periodu od 1. avgusta do 29. septembra 2025. godine ukupno 382 inspekcijska nadzora kod subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje i prometapekarskih proizvoda, u skladu sa Uredbom o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti.

Nadzori su obuhvatili proveru deklarisanja proizvoda i upotrebe sirovina koje predstavljaju analoge mlečnim proizvodima. Utvrđene su nepravilnosti kod 70 subjekata, što čini 18,3% ukupnog broja kontrolisanih.

Najčešči propusti pri označavanju proizvoda

Najčešći propusti odnosili su se na nepoštovanje obaveze jasnog označavanja proizvoda. To se pre svega odnosi na korišćenje proizvoda koje nisu i ne mogu imati u nazivu sir i slično i našli su se u prometu bez adekvatnog obeležavanja. Tokom nadzora doneto je 67 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, izrečene su mere zabrane prometa kod 11 subjekata i podneto je 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Pored toga, od 15. septembra 2025. godine inspektori kontrolišu i maloprodajne objekte. Ukupno je urađeno 192 nadzora, a u jednom slučaju utvrđeno je nepoštovanje propisa, nakon čega je izdato upravno rešenje o otklanjanju nepravilnosti.

Uočen je pozitivan trend smanjenja nepravilnosti u pekarama. Dok je u prvim danima kontrole više od 20% subjekata bilo neusklađeno sa propisima, u septembru je taj procenat značajno smanjen. Sve veći broj proizvođača prestaje sa upotrebom sirovina koje predstavljaju analoge mlečnim proizvodima, u cilju očuvanja kvaliteta i transparentnosti prema potrošačima.

Nije kazna već zaštita potrošača

- Ministarstvo poljoprivrede insistira na fer odnosu prema potrošačima. Potrošač mora da bude jasno informisan o sastavu proizvoda koje kupuje. Ovo nije mera kažnjavanja, već zaštite tržišta i interesa građana - izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić.

Ministar Dragan Glamočić Foto: Kurir Televizija

Pored kontrole primene Uredbe, poljoprivredna inspekcija nastavlja redovne aktivnosti u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, koje obuhvataju proveru higijene, HACCP sistema, upisa u Centralni registar i pravilnog deklarisanja proizvoda.

Кontrole će biti nastavljene i u narednom periodu, kako bi se osigurala puna primena propisa i jednak tretman svih učesnika na tržištu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podsetimo, od 1. avgusta u Srbiji važe nova pravila za proizvode sa palminim uljem, tako da mlečni proizvodi koji sadrže palmino ili drugo biljno ulje neće moći da se označavaju, oglašavaju ili vizuelno predstavljaju kao da su u potpunosti od mleka.

To znači da nema više mesta za "biljne sireve" i "tip sira", niti za slike i obeležja koja liče na tradicionalne mlečne proizvode, a ujedno, neće biti dozvoljeno da takvi proizvodi stoje jedni pored drugih i moraće da budu fizički odvojeni u svim prodajnim i ugostiteljskim objektima.