NENORMALNA CENA SLAVSKOG KOLAČA! Građani BESNI: "Htela sam baš da naručim za slavu, ali kad sam čula cenu, ne pada mi na pamet!"

Kao i svake godine, kako bi slavska trpeza bila upotpunjena, pred samu sezonu počinje raspitivanje i o cenama slavskih kolača. One domaćice koje ne umeju ili, jednostavno, ne žele da zasuču rukave i spreme same, moraće da izdvoje i do 2.000 dinara za ovaj najvažniji deo trpeze, bez kog nijedna slava ne može da prođe.

Kako smo obišli obližnje pekare u ''krugu dvojke'', uvideli smo da se cene slavskih kolača razlikuju od lokala do lokala, ali i da u pojedinim dosežu astronomsku cifru.

Naime, u jednoj popularnoj u strogom centu grada, iznos koji treba platiti za manji slavski kolač je 1.500, dok je veći čak 2.000 dinara! Cene su raznolike, pa se mogu naći i za četiri puta manje novca, odnosno za 500 do 700 dinara.

foto: Nebojša Mandić

- Šišaju nas za sve živo! Htela sam baš da naručim za slavu, ali sad kad sam čula cenu, ne pada mi na pamet. Prošle godine nije bilo toliko skupo - kaže Beograđanka Vesna.

Umesto da padnu u očajanje, mnoge domaćice su odlučile da se uhvate u koštac sa izazovom i preuzmu kontrolu nad svojim kuhinjama, ali i budžetom i same će pripremiti kolač za slavu.Potrebno je samo par sastojaka i minimalna ulaganja.

foto: Profimedia

- Pravljenje slavskog kolača zahteva mnogo vremena i uloženog truda, ali smatram da i tradicija nalaže da se to uradi kod kuće, umesto da to neko drugi uradi za vas. Meni je bitno da kolač bude lep i spreman do slave, čak više nego sva ostala hrana na stolu - ističe Olja.

Podsetimo, prošle godine u Beogradu cena slavskog kolača kretala se od 350 do 400 dinara, što je, u nekim slučajevima, i do pet puta manje nego ove godine.

Kurir.rs