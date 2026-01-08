Slušaj vest

Narodna banka Srbije je, radi očuvanja stabilnosti menjačkog tržišta i obezbeđivanja kontinuiranog snabdevanja građana efektivnim stranim novcem, produžila primenu mere koja se odnosi na rok vraćanja efektive bankama od strane javnog poštanskog operatora i ovlašćenih menjača.

Podsećamo da je Narodna banka Srbije 9. decembra 2025. godine donela odluku kojom je, usled privremeno povećane tražnje za stranom efektivom, omogućeno da javni poštanski operator i ovlašćeni menjači efektivni strani novac kupljen od banaka vraćaju u roku od 30 dana, umesto dotadašnjeg roka od 7 dana. Navedena mera bila je usvojena s vremenski ograničenom primenom do 10. januara 2026. godine.

Imajući u vidu da je navedena mera dala željene rezultate u smislu olakšavanja kanala snabdevanja efektivom ovlašćenih menjača od strane banaka, Narodna banka Srbije je danas, 8. januara 2026. godine, donela odluku o produžetku važenja te mere za dodatnih 30 dana. Predmetna odluka o izmeni propisa koji definiše uslove i način obavljanja menjačkih poslova doneta je isključivo iz predostrožnosti, a kako bi se pozitivni trendovi na menjačkom tržištu nastavili i početkom 2026. godine.

Još jednom naglašavamo da je devizno tržište u Republici Srbiji potpuno stabilno, da je ponuda i potražnja za efektivnim stranim novcem uravnotežena, te da su poslovne banke i ovlašćeni menjači snabdeveni efektivom u dovoljnim količinama da mogu da zadovolje sve potrebe domaćeg tržišta. Narodna banka Srbije, kao regulator i supervizor menjačkog tržišta, nastavlja da pažljivo prati i analizira sva kretanja i odgovornim pristupom neće dozvoliti pojavu bilo kakvih netržišnih i veštačkih poremećaja u oblasti menjačkog poslovanja.

Ponavljamo da su svi tržišni učesnici upoznati da je potrebno da nastave da se ponašaju odgovorno, poštujući sve propise i tržišne principe, a Narodna banka Srbije će, kao i u prethodnih više od 13 godina, obezbeđivati uslove za očuvanje finansijske stabilnosti na dobrobit naših građana i privrede.