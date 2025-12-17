Slušaj vest

Prodaja evra građanima po kursu od 120 dinara za evro, koliko su pojedine menjačnice naplaćivale u prethodnom periodu, više neće biti moguća pošto je Narodna banka Srbije donela privremenu meru kojom je ukinula naplatu provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima.

Cilj ove mere, kako su objasnili u NBS, jeste zaštita interesa građana i sprečavanje neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Nema mesta za paniku

- Izvršni odbor NBS doneo je ovu meru nakon pažljive analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu menjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina menjača primenjuje prodajne kurseve znatno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti. Narodna banka Srbije ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih menjača pojavljivao na menjačkim tablama i potom u javnosti delio kao psihološki okidač panike, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja, već je bio moguć isključivo u slučaju kada je menjač istovremeno primenio maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od srednjeg kursa od 1,25 odsto, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od 1% - saopštili si uz NBS.

U centralnoj banci ističu da donošenjem nove privremene mere kojom se ukida mogućnost naplate provizije više neće postojati osnov da se na menjačkim tablama ili u javnom prostoru pojavljuju prodajni kursevi koji mogu imati uznemirujući i obmanjujući psihološki efekat na građane. Na taj način, neće biti moguće da se u javnosti ističu kursevi od 120 dinara za evro.

Mera nije vremenski ograničena

- Ova odluka predstavlja nastavak doslednih aktivnosti NBS usmerenih na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući prethodno preduzete mere kojima je obezbeđena povećana dostupnost efektivnog stranog novca i olakšano poslovanje menjača u uslovima pojačane tražnje. Mera nema unapred određeno vremensko ograničenje i primenjivaće se dok god to zahtevaju tržišne okolnosti, a NBS će kontinuirano pratiti situaciju i odlučiti o njenom ukidanju u trenutku potpune stabilizacije - kažu u NBS.

Iz te institucije poručuju da "neće dozvoliti da se kroz pojedinačne primere, izveštavanje pojedinih medija ili društvene mreže stvara pogrešna slika o stanju na deviznom tržištu, niti da se u osetljivim trenucima na taj način izaziva panika na štetu građana i finansijske stabilnosti Republike Srbije".

TRŽIŠTE STABILIZOVANO, EVRA IMA DOVOLJNO Borislav Brujić ističe da su mahinacije sa kursom većinom radili menjači koji su špekulanti.

- Tome treba stati na put i zbog građana i zbog zaštite drugih menjačnica u smislu konkurencije. Kurs je stabilan, evra ima dovoljno, tržište se stabilizovalo, tako da je danas realan kurs 117,5, a prodajni 118,3 - ističe Brujić.

Sitna slova prave problem

Iz Udruženja privatnih menjača Srbije podržavaju odluku NBS da ukine proviziju od jedan odsto na prodaju evra građanima.