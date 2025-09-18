Slušaj vest

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je rešenje kojim se oduzima dozvola za pružanje platnih usluga privrednom društvu "Preduzeće za trgovinu i usluge Mićo Commerce DOO, Beograd". Dotična firma ima ogranke poznate kao "Pirana" menjačnice.

Dozvola, izdata ovom društvu 2016. godine, prestaje da važi danom donošenja rešenja. Nakon prestanka važenja dozvole menjačnici, kompaniji je zabranjeno zaključivanje novih pravnih poslova i primanje platnih naloga.

Obaveze prema korisnicima

NBS je naložila da društvo obezbedi sredstva za povraćaj korisnicima u visini svih neizvršenih platnih naloga i pripadajućih provizija, kao i da bez odlaganja obavesti korisnike o roku i načinu podnošenja zahteva za povraćaj sredstava. Rok za povraćaj ne može biti kraći od 13 meseci od prijema pojedinačnog platnog naloga.

Takođe, društvo je dužno da zatvori sve račune otvorene kod banaka za izvršavanje platnih naloga, osim računa namenjenog zaštiti novčanih sredstava korisnika, te da Narodnoj banci Srbije redovno dostavlja dokaze o svim preduzetim radnjama.

Moguće kazne

Ukoliko ne postupi u skladu sa nalozima iz rešenja, "Mićo Commerce" može se suočiti sa novčanim kaznama do 5 miliona dinara ili do 10 odsto ukupnog prihoda iz prethodne godine, a kazne do milion dinara mogu biti izrečene i članovima organa upravljanja.

Kompanija je obavezna i da Agenciji za privredne registre prijavi sve promene nastale usled oduzimanja dozvole.

Podsetimo, postoji sumnja da menjačnica nije prosleđivala novac od uplata računa za komunalije nadležnim firmama.