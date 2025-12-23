Slušaj vest

I pored pravosnažnog rešenja o nasleđivanju, građani ponekad mesecima ne mogu da raspolažu novcem koji im pripada. Jedan takav slučaj zabeležen je i u praksi - naslednica, osoba sa invaliditetom, još od oktobra čeka da joj banka isplati novac sa deviznog računa, iako je rešenje o ostavini uredno dostavljeno.

Posle obraćanja banci početkom oktobra, rečeno joj je da sačeka nekoliko dana. Kako poziv nije usledio, ponovo se javila početkom novembra, kada joj je rečeno da nema potrebe da dolazi i da će biti kontaktirana. Ni nakon toga banka se nije oglasila. Pismeni upit upućen centrali početkom decembra potvrđen je kao primljen, ali odgovora do danas nema.

Foto: Shutterstock

Ovakve situacije, upozoravaju pravnici, nisu retke, ali građani imaju jasne mehanizme zaštite.

Prvi korak: Pisana reklamacija banci

- Građani bi, ukoliko banka ne postupa po rešenju o nasleđivanju u razumnom roku, trebalo da upute zvaničnu pisanu reklamaciju banci - putem mejla, pošte ili preko poslovnice. Važno je da reklamacija bude dokumentovana i da sadrži kopiju pravosnažnog rešenja o ostavinskoj raspravi. Prema propisima, banka je dužna da na reklamaciju odgovori u roku od 15 dana, a u složenijim slučajevima najkasnije u roku od 30 dana.

Drugi korak: Obratiti se Narodnoj banci Srbije

- Ako banka ne odgovori u propisanom roku ili odgovor ne reši problem, sledeći korak je obraćanje Narodnoj banci Srbije (NBS), koja vrši nadzor nad radom banaka. NBS može da pokrene nadzorni postupak, zatraži izjašnjenje banke i naloži otklanjanje nepravilnosti. Pritužba se podnosi uz kompletnu dokumentaciju i dokaz da se građanin prethodno obratio banci.

Kada angažovati advokata?