Slušaj vest

Kompanija Simpo ad oglasila je prodaju svog poslovnog objekta u beogradskom Bulevaru kralja Aleksandra 276.
Ovaj objekat, kako se navodi u oglasu, vodi se kao stambeno-poslovna zgrada u svojini Simpa iz Vranja sa pripadajućim pravom korišćenja na zemljištu pod zgradom i drugim objektom.

Početna prodajna cena je oko 517,3 miliona dinara. Imovina se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca, stoji u oglasu. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene kao i minimum ostanka u objektu bez naknade do 30. juna 2027. godine, precizirano je u oglasu.

Ne propustiteMoj biznisDOŠAO S JUGA I OD SFRJ GIGANTA STVORIO IMPERIJU! Bio odmah do Slobe, a svi ga znaju po imenu preduzeća! Decenijama je u braku s ovom inostranom lepoticom (FOTO)
edit-tomic.jpg

 Prodajna dokumentacija se može podići u prostorijama Simpa u Radničkoj 12 u Vranju. Depozit iznosi 20 odsto početne prodajne cene. Rok za dostavljanje ponuda je pet dana od dana objavljivanja oglasa, a otvaranje ponuda biće organizovano 31. decembra.

Simpo a.d. Vranje, nekada jedan od najvećih proizvođača nameštaja u bivšoj Jugoslaviji, poslednjih godina sprovodi proces finansijskog restrukturiranja i prodaje dela imovine radi stabilizacije poslovanja. Kompanija je decenijama bila nosilac industrijskog razvoja juga Srbije i zapošljavala hiljade radnika, dok danas posluje u znatno smanjenom obimu.

Biznis Kurir/ Kamatica.com

Ne propustiteNekretnineČuveni dvorac ide na doboš za oko 300.000 evra: Nacionalno blago u stečaju pripadalo porodici Dunđerski
sokolac.png
NekretnineMilion evra za parcelu u Srbiji: Ovde je prodato najvrednije zemljište, ako ga i vi imate u okolini možete mnogo da zaradite
Parcela
InfoBizProdaje se kompanija vlasnika Lega: U igri kupovina akcija vredna skoro 600 miliona dolara
Lego kocke Baja patak
NekretnineU omiljeno odmaralište Jugoslovena niko nije kročio 30 godina, a prodato za više od milion evra: Nekada se tražilo mesto više, danas je ruina
odmaralište na prodaju Prčanj