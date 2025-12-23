Slušaj vest

Kompanija Simpo ad oglasila je prodaju svog poslovnog objekta u beogradskom Bulevaru kralja Aleksandra 276.

Ovaj objekat, kako se navodi u oglasu, vodi se kao stambeno-poslovna zgrada u svojini Simpa iz Vranja sa pripadajućim pravom korišćenja na zemljištu pod zgradom i drugim objektom.

Početna prodajna cena je oko 517,3 miliona dinara. Imovina se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca, stoji u oglasu. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene kao i minimum ostanka u objektu bez naknade do 30. juna 2027. godine, precizirano je u oglasu.

Prodajna dokumentacija se može podići u prostorijama Simpa u Radničkoj 12 u Vranju. Depozit iznosi 20 odsto početne prodajne cene. Rok za dostavljanje ponuda je pet dana od dana objavljivanja oglasa, a otvaranje ponuda biće organizovano 31. decembra.