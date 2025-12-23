Simpo rasporodaje imovinu u Beogradu: Prodaju zgradu u Bulevaru kralja Aleksandra, ali ima jedan važan uslov
Kompanija Simpo ad oglasila je prodaju svog poslovnog objekta u beogradskom Bulevaru kralja Aleksandra 276.
Ovaj objekat, kako se navodi u oglasu, vodi se kao stambeno-poslovna zgrada u svojini Simpa iz Vranja sa pripadajućim pravom korišćenja na zemljištu pod zgradom i drugim objektom.
Početna prodajna cena je oko 517,3 miliona dinara. Imovina se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca, stoji u oglasu. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene kao i minimum ostanka u objektu bez naknade do 30. juna 2027. godine, precizirano je u oglasu.
Prodajna dokumentacija se može podići u prostorijama Simpa u Radničkoj 12 u Vranju. Depozit iznosi 20 odsto početne prodajne cene. Rok za dostavljanje ponuda je pet dana od dana objavljivanja oglasa, a otvaranje ponuda biće organizovano 31. decembra.
Simpo a.d. Vranje, nekada jedan od najvećih proizvođača nameštaja u bivšoj Jugoslaviji, poslednjih godina sprovodi proces finansijskog restrukturiranja i prodaje dela imovine radi stabilizacije poslovanja. Kompanija je decenijama bila nosilac industrijskog razvoja juga Srbije i zapošljavala hiljade radnika, dok danas posluje u znatno smanjenom obimu.
Biznis Kurir/ Kamatica.com