Kupoprodajnim ugovorom, odmaralište u Prčnju, koje je pripadalo Gradu Kikindi, prodato je za milion i 115 hiljada evra. Kupac je firma „Fat frumos“ doo Pančevo, koja je ponudila najvišu cenu na licitaciji. Obrativši se na konferenciji za novinare, gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, podvukao je da će se sredstva iskoristiti isključivo za investiciono i infrastrukturno ulaganje u objekte namenjene za najmlađe. Takođe, on je istakao da će u narednom periodu celokupna javnost, ali i politički predstavnici, biti pozvani da učestvuju u iznošenju predloga za investicije, uz konstataciju da će svačije mišljenje biti uvaženo, naveli su na zvaničnom sajtu Grada Kikinde.

- Sve je urađeno u skladu sa zakonom i svim procedurama, uz činjenicu da je kupac maksimalno ispoštovao sve što je bilo vezano za novčana sredstva, tako da je u toku podnošenja samog zahteva i učešća na licitaciji uplatio depozit, a onda pre zaključenja samog ugovora uplatio dodatni iznos, što znači da je Gradu Kikindi pripao celokupan iznos od prodaje Odmarališta u Prčnju, za šta je izdvojeno milion i 115 hiljada evra - istakao je gradonačelnik i dodao:

- U odmaralište niko nije ulazio 28 godina i nije mu se moglo ni prići. Bilo je i predloga da Grad konkuriše kod viših instanci kako bi se objekat rekonstruisao, ali jednostavno toliki novac ne može biti odobren za objekat u drugoj državi - dodao je gradonačelnik.