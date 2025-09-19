Slušaj vest

U rejonu Potpećkog jezera, gde je izgrađeno i Ribarsko naselje, uskoro će se skupštinskom odlukom definisati zona sporta i rekreacije, čime će se samo potvrditi i zaokružiti sve atraktivnija turistička destinacija, koja je već poodavno postalo omiljeno i gotovo nezaobilazno izletište i to ne samo Pribojaca.

- Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije ove zone, kojim će se definisati građevinski rejon sa površinama javne namene za sport i rekreaciju, utvrdilo je Opštinsko veće, a očekuje se da zeleno svetlo dobije i na prvoj narednoj sednici lokalnog parlamenta, rečeno je na sednici Opštinskog veća Priboja.

Pribojski većnici razmatrali su i Izveštaj o radu za proteklu godinu Ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar”, u čijem sastavu su sportski objekti: fudbalski stadion sa atletskom stazom, fiskulturna sala ispod tribina, teren za mali fudbal sa veštačkom travom, gradski bazeni, gradska streljana i teniski teren sa šljakom.

Poslednjih godina u ovoj ustanovi, pored redovnih aktivnosti, dosta se radilo i na infrastrukturnom planu.

„Sportski centar Priboj“, u ime lokalne samouprave, od pre koju godinu, gazduje i dečjim i omladinskim odmaralištem u Sutomoru, gde značajan broj pribojskih mališana uživa u čarima mora po vrlo povoljnim cenama.