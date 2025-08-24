Jezero Zaovine na Tari postalo popularno mesto za odmor u Srbiji

Nastalo je izgradnjom brane između 1975. i 1983. godine u blizini sela Zaovine i od tada predstavlja omiljeno izletište, posebno tokom letnjih meseci.

Ovo veštačko jezero nalazi se na nadmorskoj visini od 881,5 metara, a njegova najveća dubina iznosi oko 110 metara. Sa izuzetno čistom vodom, idealno je za kampovanje, pecanje i plivanje. Iako su plaže neuređene, jezero je leti veoma posećeno. Posetioci treba da znaju da je dno kamenito, pa je preporučljivo poneti odgovarajuću obuću. Osim plivanja, na jezeru su popularni kajaking i vožnja brodićem, po vrlo povoljnim cenama.

Avantura za sve generacije

Ako ste ljubitelj adrenalina, u blizini Zaovinskog jezera možete isprobati kanjoning. Za početnike se preporučuje kanjon Belog Rzava, gde se spajaju planinarenje i kanjoning. Ova uzbudljiva avantura traje oko šest sati i obuhvata osam kilometara pešačenja i dva kilometra prolaska kroz sam kanjon. Uz stručnog vodiča i neophodnu opremu, možete uživati u spuštanju niz stene i plivanju u dubljim delovima reke.

Za one koji više vole zimske sportove, na Zaovinama se nalazi i ski-staza Nagramak. Dugačka 860 metara, idealna je za ljubitelje skijanja. U blizini staze je i istoimeni restoran u kojem možete probati lokalne specijalitete, poput jagnjetine ispod sača i komplet lepinje.