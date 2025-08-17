Slušaj vest

Planina Vardenik iznad Surdulice jedinstvena je po broju lekovitih biljaka koje se mogu naći. Prema podacima njih je 414 i to je 12 odsto celokupne flore Srbije.

Na ovoj planini videćete netaknutu prirodu i moći da uživate u njoj, ali i da vidite različite vrste biljaka koje se koriste za čajeve i blagotvorne su za različite zdravstvene probleme.

Neke od biljaka koje možete pronaći na planini Vardenik su jarebika, lincura, kantarion, timjan, virak, divlja borovnica, divlja malina, te zlatnica koja je veoma retka biljka i dobra je za stomačne probleme.

Najviši vrh je Strešev na 1.876 metara nadmorske visine, te je ova planina odlična i za one koji vole šetnje i planinske avanture.

BiznisKurir/Prva

