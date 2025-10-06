Slušaj vest

Globalna kompanija u oblasti AI uređaja i digitalnog ekosistema, HONOR, danas je predstavila potpuno novi HONOR X7d, najnoviji dodatak svojoj X seriji. HONOR X7d donosi Premium zaštitu od pada, IP54 otpornost na vodu, robusnu bateriju od 6500mAh sa dvostrukom ćelijom, 108MP Ultra-Clear glavnu kameru i inovativno Instant AI dugme. HONOR X7d oslikava posvećenost kompanije HONOR da pruži praktične, funkcionalne pametne telefone za potrošače sa ograničenim budžetom koji ipak žele AI iskustvo na svom uređaju.

Izuzetna izdržljivost sa sveobuhvatnom zaštitom

Kao izdržljiv telefon početnog nivoa, HONOR X7d donosi sveobuhvatnu zaštitu od pada, sa prestižnim SGS Premium Performance sertifikatom za otpornost na pad i lom, nudeći sigurnost pri padovima sa visine do 1,8 metara . Ojačani uglovi sa „Rhinoceros-like“ strukturom, dizajnom sa zaštitnim jastucima i decentralizovanom raspodelom sile čine telefon otpornim na svakodnevne udarce.

Telefon poseduje IP54 otpornost na vodu, što dodatno osnažuje njegov robustan dizajn, pa nije problem ako se slučajno pokvasi, ispere ili dođe u kontakt sa prskanjem vode . Uređaj je testiran da radi čak i nakon potapanja u vodu do 1 minut na dubini od 0,5 metara . Zahvaljujući opciji „Wet-hand Touch Enhancement“, korisnici mogu nesmetano koristiti uređaj čak i mokrim ili masnim prstima.

Snažna baterija sa pojačanom bezbednošću i izdržljivošću

HONOR X7d je opremljen velikom baterijom od 6500mAh , koja donosi najduže trajanje u svom cenovnom rangu – celodnevnu autonomiju i dugotrajnost do 5 godina . Struktura dvostruke ćelije omogućava duže trajanje, brže punjenje i sigurniju upotrebu. Sa više tačaka merenja temperature, baterija funkcioniše od -20°C do 55°C , savršeno se prilagođavajući ekstremnim uslovima – od snežnih oluja do pustinjske vrućine. Uz to, 35W žično HONOR SuperCharge punjenje brzo vraća energiju za produženo korišćenje .

Praktično AI dugme za novo AI iskustvo

HONOR X7d je prvi pametni telefon u svojoj klasi koji donosi posebno AI dugme za potpuno novu interakciju. Dugme nudi dva načina upotrebe: jednostavnim pritiskom korisnici mogu otvoriti aplikaciju po izboru ili pokrenuti čišćenje i ubrzavanje rada u pozadini, dok dugim pritiskom mogu aktivirati funkcije poput AI prevoda ili AI kreacije, omogućavajući personalizovano i besprekorno korisničko iskustvo.

Pored toga, HONOR X7d pokreće najnoviji MagicOS 9.0 zasnovan na Androidu 15, sa brojnim AI funkcijama kao što su Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search i Google Gemini Assistant. Tu su i AI alati za uređivanje fotografija, uključujući AI Outpainting, AI Upscale, AI Cutout i druge, čineći ovaj uređaj idealnim saputnikom za posao i svakodnevni život.

AI fotografija nadohvat ruke

Sa glavnom kamerom od 108MP Ultra-Clear , HONOR X7d snima fotografije sa izuzetnim detaljima i osvetljenošću, čak i noću. Uz uveličanje 3x i tri različita režima portreta – 1x ambijentalni portret, 2x atmosferični portret i 3x portret izbliza – korisnici mogu kreirati upečatljive portrete u različitim kadrovima. Uređaj takođe nudi AI fotografske funkcije poput HONOR AI Eraser, AI Remove Reflection i AI Style, čime unapređuje kvalitet fotografija i olakšava njihovu obradu.

Velika memorija za dragocene uspomene

HONOR X7d dolazi sa internom memorijom do 256 GB, što omogućava skladištenje više od 150.000 fotografija. Ovo prati inovativna RAM Turbo tehnologija koja pruža iskustvo ekvivalenta 16GB RAM-a (8GB fizički + 8GB virtuelni) , obezbeđujući glatko korišćenje i multitasking bez zastoja čak i nakon dužeg vremena.

Cena i dostupnost

HONOR X7d dolazi u četiri atraktivne boje: Desert Gold, Ocean Cyan, Meteor Silver i Velvet Black . Od 6. oktobra, uređaj će biti dostupan u Srbiji kod maloprodajnih partnera, po početnoj ceni od 16.999 RSD za HONOR X7d 6+128GB i 22.999 RSD za HONOR X7d 8+256GB. Uređaj će se tokom oktobra naći u prodaji i kod sva tri operatera - MTS, Yettel i A1 Srbija.

