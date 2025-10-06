Slušaj vest

Devojka Annie je godinama bila jedina koja se brinula o baki, a nakon njene smrti našla se u centru porodičnog sukoba, piše Brightside.

Sve je počelo kada je baka preminula, a zvanična oporuka pokazala da je Annie jedina naslednica cele imovine. Iako je dokument bio pravno jasan, porodične tenzije izbile su kada je njena sestra donela jedno staro pismo koje je dodatno zakomplikovalo situaciju.

- Moja baka je nedavno preminula i sve je službeno ostavila meni. Poslednjih godina živela sam sa njom, brinula o njoj, vozila je na preglede i bila uz nju kada niko drugi nije - ispričala je Annie, naglašavajući da su ostali članovi porodice gotovo potpuno zanemarivali staricu.

Sestra izvukla staro pismo

Kada je saznala za oporuku, sestra je izgubila živce: – To nije fer. Mi smo porodica i porodica sve deli – rekla je, na šta je Annie podsetila da se sestra tokom baka života jedva javljala, a kamoli brinula o njoj.

Napetost je dodatno porasla kada je sestra iz torbe izvukla presavijeni list papira – staro, rukom pisano pismo bake.

- Zaledila sam se kada je pokazala taj papir. U njemu je baka navela da bi kuća trebala pripasti nama dvema. Ali pismo nije bilo overeno niti zvanično, već samo lična poruka, i datirano je pre petnaest godina, mnogo pre nego što sam se ja vratila kući i počela da brinem o baki - opisuje Annie.

Pretnja tužbom

Od tada je porodični sukob eskalirao. Sestra tvrdi da je „bakina prava želja“ bila da se imovina podeli i optužuje Annie za pohlepu i manipulaciju.

- Rekla sam joj da pismo ne menja zakonsku oporuku - kaže Annie, ali to nije smirilo situaciju. Konflikt je sada ozbiljan, a sestra preti tužbom:

- Stalno me naziva kradljivicom i priča ljudima da sam iskoristila baku - priznaje Annie, koja se našla između zakonske sigurnosti i emotivnog pritiska porodice.

Iako je zakon na njenoj strani, Annie priznaje da se oseća sve teže:

- Znam da je pravno sve čisto, ali to staro pismo kao da je dolilo ulje na vatru. Sada me pola porodice gleda kao negativca i teško je nositi se s tim - zaključuje ona.