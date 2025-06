Oblici testamenta mogu biti različiti - od usmenog izrečenog pred svedocima, do pisanog i overenog kod javnog beležnika. Upravo ta forma određuje i pravnu snagu testamenta. Međutim, čak i najčvršći pisani testament može biti osporen.

- Testament može da bude osporen na ostavinskoj raspravi od strane, recimo, vašeg drugog naslednika, koji nije dobio imovinu testamentom. On može da se pozove na to da ste vi u momentu testamenta bili poslovno nesposobni to da uradite, jer ste bili stari ili, na neki način, prevareni da biste izvršili tu izjavu - objasnio je advokat Rodić.