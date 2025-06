- U roku od 3,5 godine moramo da završimo nešto što je potpuno novo i drugačije. Međutim, posebno je važno da Ekspo nije samo Beograd, već i cela Srbija. Na Vidovdan, 28. juna, imaćemo otvaranje 20 kilometara novog auto-puta od Pakovraća do Požege. Imaćemo do kraja godine otvaranje 25 kilometara Dunavske magistrale – od Požarevca prema Golupcu. Zatim, 14 kilometara Moravskog koridora, od Vrbe do Vrnjačke banje. Otvaramo pet novih fabrika u Srbiji, najavljeno je i vanredno povećanje minimalca. Sve to vezano je za Ekspo - kazao je on za RTS.