I dok su ranijih godina turisti mahom birali domaće destinacije ili bliska letovališta , sve više njih danas pažljivo upoređuje cene, jer troškovi variraju značajno od zemlje do zemlje.

Crna Gora - od povoljnih apartmana do luksuznih vila

U Crnoj Gori se može pronaći smeštaj već od 30 evra po noćenju, a najskuplje varijante prelaze 2.000 evra po danu. U Herceg Novom, apartmani za dve osobe za sedam dana kreću se od 220 evra, dok luksuzniji hoteli dostižu i do 1.587 evra. Budva nudi najširu lepezu cena – od svega 180 evra za sedam dana, pa do vrtoglavih 16.380 evra za boravak u rizortu s pogledom na more.