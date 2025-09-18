Slušaj vest

Porez na nasleđivanje u Srbiji, ali i većini drugih zemalja mora da plati fizičko ili pravno lice koje nasleđuje imovinu, osim u slučajevima kada je zakonom predviđeno oslobađanje od poreza.

Nasledstvo nije prva stvar o kojoj se razmišlja kada premine blizak član porodice, ali se to pitanje kad-tad nametne. Deca čiji roditelji preminu imaju pravo da naslede, na primer, nekretninu, ali će u nekim slučajevima imati i obavezu da plate porez koji može da iznosi i po nekoliko hiljada evra.

Naslednici su dužni da prijave nasleđenu imovinu Poreskoj upravi, ako to već nije urađeno kroz ostavinski postupak, a Poreska uprava zatim izdaje rešenje o porezu na nasleđe.

Prema Zakonu o porezima na imovinu određeno je: 1. Ko ne mora da plati porez na nasledstvo?

- Prvi nasledni red, a to su bračni drug, deca i unuci - oslobođeni su u potpunosti od plaćanja poreza na nasleđe.

- Drugi nasledni red, kome pripadaju roditelji, braća, sestre, njihova deca plaćaju porez, ali se obračunava po povlašćenoj stopi. U slučaju da su živeli u istom domaćinstvu sa ostaviocem najmanje godinu dana mogu da budu potpuno oslobođeni.

- Humanitarne i državne organizacije

2. Ko još mora da plati porez na nasledstvo?

- Dalji rođaci

- Prijatelji ili osobe koje nisu članovi porodice, a ostavljena im je imovina testamentom

- Pravna lica, ako nasleđuju imovinu (npr. firma nasledi nešto testamentom).

3. Koliko iznosi porez na nasledstvo?

- Za fizička lica iz drugog naslednog reda - 1,5 odsto od tržišne vrednosti nasleđene imovine

- Za ostale - 2,5 odsto ili više, u zavisnosti od vrednosti i statusa

Primer nasleđivanja stana čija je tržišna vrednost 100.000 evra

Deca, unuci ili bračni partneri koji naslede stan neće platiti ni dinara, ali će zato roditelji, braća, sestre, deca braće i sestara koji nisu živeli sa preminulim u istom domaćinstvu morati da izdvoje 1,5 odsto od vrednosti nekretnine, odnosno 1.500 evra. Ukoliko niste bili u srodstvu za osobom koja vam ostavlja stan onda će vas to koštati 2.500 evra, ili 2,5 odsto od vrednosti nekretnine.

Tržišna vrednost stana se utvrđuje procenom Poreske uprave, a ne nužno prema oglašenoj ili ličnoj proceni. Plaćanje poreza sledi nakon ostavinske rasprave, kada naslednik dobije rešenje o nasleđu i poresko rešenje.