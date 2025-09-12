Slušaj vest

Jednom mladiću dogodilo se to da je godinu dana čekao ostavinsku raspravu, a onda se suočio sa pravnom činjenicom, ako prihvati nasledstvo, prihvata i dug. Dug bi iznosio do visine onoga što nasleđuje. Da li je moguće da on prevaziće vrednost nasledstva i šta ako banka odmah traži više, pitanja su na koja su dali odgovor gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Milan Popović, advokat, Radoslav Radosavljević, sudski veštak i Smiljana Stanković, Udruženje penzionera "Mimoza".

Popović je dao jednostavno objašnjenje šta je zakonski moguće da banka potraži od vas ako se nađete u ovakvoj situaciji.

- Osnovno je pravilo da se dugovi nasleđuju do visine nasleđene imovine. Ako nasledite 100 evra, bićete u obavezi da vratite dug od 100 evra, bez obzira koliki je on zapravo. Banke to znaju i pokušavaju da zaobiđu to pravilo. Zahtevaju od ljudi da dođu kod njih i pristupe tom dugu. Kada to uradite, bez obzira na nasledstvo nastavljate kao da ste od početka bili dužnik - objasnio je.

Podsetio je da je veoma važno detaljno pročitati ceo ugovor koji sklapate, i da ako imate određene nejasnoće i ne razumete se dovoljno u sam proces, potrebno da potražite stručnu pomoć.

Radosavljević napominje da je banka u obavezi da se uveri da li je klijent sa kojim ulazi u ugovornu obavezu u stanju da tako nešto i potpiše.

- Osoba koja sklapa ugovore mora da bude poslovno i pravno sposobna da ih potpisuje. Propust banke je ako osoba želi da uzme veliku svotu novca, a nije proverila koliko je ona sposobna da vrati dug. Moguće je odraditi retroaktivno veštačenje i time proveriti da li je osoba bila u normalnom stanju rasuđivanja prilikom potpisivanja ugovora.

Stanković je savetovala penzionere da prilikom sklapanja ugovora dobro razmotre određene parametre koji se tiču njihove starosne granice.

- Iskustvo pokazuje da ljudi nesmotreno ulaze u kredite. Za nekoga i dug od 10 hiljada može biti veliki. Dete se ne obraduje kada čuje da roditelji imaju dugovanja, a oni ulaze u njih često i kako bi deci pomogli. Uvek imajte u vidu svoje zdravstveno stanje, krštenicu i godište, odnosno da li ste rizična grupa. Nisam za to da penzioneri ulaze u kredite.

