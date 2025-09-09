Slušaj vest

Država je nedavno uvela nove mere podrške za mlade pri kupovini prvog stana, a interesovanje je ogromno, više od 1.800 mladih već je iskoristilo pogodnosti subvencionisanih stambenih kredita. Nove mere smanjuju kamatne stope i mesečne rate, čineći kupovinu stana dostupnijom generaciji do 35 godina.

Dok kod nas olakšice postoje, cene nekretnina širom sveta beleže ogroman rast. O paraleli sa situacijom u Srbiji govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", glumac Dejan Jelača uživo iz Njujorka, prof. dr Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Dušan Mirkulovski, agent za nekretnine.

Jelača: Razlika u kupovini nekretnine u SAD-u i Srbiji

Foto: Kurir Televizija

Jelača je tokom svog uključenja istakao da postoji velika razlika u mentalitetu koji vlada među građanima Amerike kada je u pitanju kupovina nekretnine.

- Kupovina nekretnine je za mnoge zaista nemoguća misija, zato se države odlučuju za određene olakšice. U poslednjih 10 godina na teritoriji SAD-a cene nekretnina skočile su za 50 odsto. Oslabljena je kupovna moć, a najteže je mladim ljudima. Razlika je u mentalitetu i pogledu na ideju da posedujete nekretninu. U Srbiji je to životni cilj kod mnogih.

Napomenuo je da je u SAD-u neophodno da imate perfektnu kreditu istoriju, kao i da bankama veoma važan izbor karijere klijenta.

- Ovde imam odličnu kreditnu istoriju u banci. Vrlo povoljno mogu već sutra da dobijem dobar kredit kada bih se odlučio da kupim stan. Mnogi se odlučuju na iznajmljivanje stanova, pre nego za kredit. Drugačije se gleda na ideju da posedujete nekretninu. Vrlo je važno kojim se poslom bavite i kakva vam je kreditna istorija.

Foto: Kurir Televizija

Mijušković: Ne iznajmljujte stan, kupite ga

Mijušković je ocenio efikasnost nove mere podrške za mlade pri kupovini prvog stana.

- Ovo je deo šireg paketa mera o kojem smo već govorili, kao i jedan od identifikovanih problema koji se moraju rešavati. Mladima je ulazak u proceduru kupovine nekretnine znatno olakšan nego ranije. Učešće je bilo ozbiljan prag koji je bilo teško preskočiti, a ove mere u tome pomažu - objasnio je.

Mijušković kaže da ključni problem kada su u pitanju nove mere znači pronalazak odgovarajuće nekretnine.

- Svaka kupovina nekretnine je opterećenje, ali to su važne strateške životne odluke i predstavlja neminovnost. Savetujem ući u tu priču što pre.

Istakao je da je jednom prilikom od bankara čuo savet i da ga se redovno priseća.

- Potrebno je uzimati kredite na što kraći period. To ne može svako da isprati, ali savet je 10 do 20 godina maksimalno.

Mijušković smatra da je isplativije plaćati ratu kredita nego iznajmljivati stan.

- Tako se osećate kao da bacate novac, dajete ga nekom drugom. Ovako znate da plaćate svoj krov nad glavim i to je ozbiljan ekonomski momenat.

Mirkulovski: Makroekonomija utiče na rast cena nekretnina

Mirkulovski je govorio o tome da li se ispalti ulagati u ruralna područja.

- Ljudi masovno migriraju u Beograd, što zbog posla, što zbog školovanja. Samim tim dolazi do toga da su veći gradovi mnogo skuplji. Međutim, ne znam koliko ljudi prate, Beograd je i dalje jeftiniji od Zagreba ili Budimpešte.

Foto: Kurir Televizija

Napomenuo je i da je važno pratititi dešavanja u makroekonomiji jer ona utiču na rast cena nekretnina.

- U ovom trenutku ona je stabilna.

Složio se sa Mijuškovićem da je mladima koji su korisnici novih mera najzahtevnije pronaći adekvatnu nekretninu.

- Kada je ta mera krenula početkom godine, odziv je bio manji jer su ljudi bili skeptični, sada se taj broj povećao. Najveći izazov je naći nekretninu koja odgovara kriterijumima. Najteže je bilo naći stan u Beogradu, u ostatku Srbije i nije predstavljalo problem.

Otkrio je i koje su glavne razlike novogradnje i starogradnje, kao i za šta se pre odlučuju mladi kupci.

- Mladi se više odlučuju za novogradnju, prvesntveno zbog garaže ili parking mesta. Kod starogradnje je nedostatak toga mana. Tu su i grejanje i lokacija.

