Opasna hemikalija u toaletnoj vodi poznate pevačice: Hitno povučena sa tržišta
RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti popularne toaletne vode te povlačenju iste iz prodaje usled hemijske opasnosti.
Kako se navodi u obaveštenju za javnost, toaletna voda u pakovanju od 30 ml. brenda čuvene pop pevačice Kajli Minoug se uklanja sa tržišta jer, prema listi sastojaka, sadrži 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehid (BMHCA), koji je zabranjen u kozmetičkim proizvodima.
Šta je BMHCA?
Hemijski naziv 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) u industriji je mnogo poznatiji pod komercijalnim imenom Lilial (ili na deklaracijama kao Butylphenyl Methylpropional).
Reč je o sintetičkom mirisu koji se decenijama masovno koristio u kozmetičkoj industriji i kućnoj hemiji jer ima prijatan, cvetni miris koji podseća na đurđevak (lily of the valley).
Zašto je proglašen opasnim?
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) sprovela je detaljna istraživanja i klasifikovala Lilial kao supstancu koja nosi ozbiljne rizike.
Glavni razlozi za zabranu su:
Reprotoksičnost (Opasnost po reproduktivno zdravlje): Ovo je najozbiljniji rizik. Istraživanja su pokazala da ovaj sastojak može negativno uticati na plodnost kod ljudi, kao i da može naškoditi razvoju ploda tokom trudnoće (zdravlju nerođenog deteta). Svrstan je u kategoriju 1B reprotoksičnih supstanci (supstance za koje se pretpostavlja da su toksične za reprodukciju ljudi).
Endokrini disruptor: Postoje sumnje da može delovati kao hormonski ometač, remeteći prirodni balans hormona u telu.
Alergijske reakcije: Lilial je takođe poznat kao jak alergen. Može izazvati kontaktni dermatitis (crvenilo, svrab, osip) kod osoba sa osetljivom kožom. Zbog toga je ranije morao biti posebno naglašen na etiketama, čak i pre potpune zabrane.
Podaci o proizvodu
Kategorija proizvoda: Kozmetika
Proizvod: Toaletna voda (Eau de toilette)
Naziv: Darling
Brend: Kylie Minogue
Broj serije: 224175
Barkod: 3661163016603
Zemlja porekla: Španija
BiznisKurir/Telegraf