RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti popularne toaletne vode te povlačenju iste iz prodaje usled hemijske opasnosti.

Kako se navodi u obaveštenju za javnost, toaletna voda u pakovanju od 30 ml. brenda čuvene pop pevačice Kajli Minoug se uklanja sa tržišta jer, prema listi sastojaka, sadrži 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehid (BMHCA), koji je zabranjen u kozmetičkim proizvodima.

Šta je BMHCA?

Hemijski naziv 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) u industriji je mnogo poznatiji pod komercijalnim imenom Lilial (ili na deklaracijama kao Butylphenyl Methylpropional).

Reč je o sintetičkom mirisu koji se decenijama masovno koristio u kozmetičkoj industriji i kućnoj hemiji jer ima prijatan, cvetni miris koji podseća na đurđevak (lily of the valley).

Pogledajte kako izgleda parfem kajli Minog koji je hitno povučen da tržišta  Foto: ec.europa.eu, TikTok

Zašto je proglašen opasnim?

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) sprovela je detaljna istraživanja i klasifikovala Lilial kao supstancu koja nosi ozbiljne rizike.

Glavni razlozi za zabranu su:

Reprotoksičnost (Opasnost po reproduktivno zdravlje): Ovo je najozbiljniji rizik. Istraživanja su pokazala da ovaj sastojak može negativno uticati na plodnost kod ljudi, kao i da može naškoditi razvoju ploda tokom trudnoće (zdravlju nerođenog deteta). Svrstan je u kategoriju 1B reprotoksičnih supstanci (supstance za koje se pretpostavlja da su toksične za reprodukciju ljudi).

Endokrini disruptor: Postoje sumnje da može delovati kao hormonski ometač, remeteći prirodni balans hormona u telu.

Alergijske reakcije: Lilial je takođe poznat kao jak alergen. Može izazvati kontaktni dermatitis (crvenilo, svrab, osip) kod osoba sa osetljivom kožom. Zbog toga je ranije morao biti posebno naglašen na etiketama, čak i pre potpune zabrane.

Podaci o proizvodu

Kategorija proizvoda: Kozmetika

Proizvod: Toaletna voda (Eau de toilette)

Naziv: Darling

Brend: Kylie Minogue

Broj serije: 224175

Barkod: 3661163016603

Zemlja porekla: Španija

BiznisKurir/Telegraf

